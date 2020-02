Le parcours inspirant de femmes d'ici en 15 portraits - Des modèles diversifiés d'entrepreneures, d'élèves et d'enseignantes

QUÉBEC, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - OSEntreprendre vous invite à découvrir le parcours de quinze participantes du Défi OSEntreprendre sur osentreprendre.quebec. Laissez-vous inspirer par les aventures humaines de ces entrepreneures et de ces élèves, étudiantes et enseignantes qui ont adopté l'Éducation à l'esprit d'entreprendre à l'école.

« C'est l'idée du cercle vertueux : il faut mettre de l'avant des modèles de tous les horizons pour que de jeunes femmes se disent que c'est possible et passent à l'action. Heureusement, on ne manque pas de beaux exemples en la matière au Québec! » affirme l'ambassadrice du projet Parcours inspirants de femmes d'ici, Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec en France.

Madame Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, souligne qu'« encore trop de femmes au Québec n'osent pas se lancer en affaires. Pourtant, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que les entreprises qui leur appartiennent connaissent de beaux succès. Le Défi OSEntreprendre permet notamment de faire rayonner des femmes qui, par leur témoignage, contribuent à valoriser l'entrepreneuriat au féminin à travers tout le Québec ».

« Depuis plus de 20 ans, OSEntreprendre est témoin des pratiques de milliers d'intervenants scolaires qui rivalisent d'ingéniosité pour sensibiliser les jeunes à l'aventure humaine d'entreprendre. Ces portraits de femmes d'ici sont un outil supplémentaire mis à leur disposition pour continuer leur impact exceptionnel et ainsi contribuer à la culture entrepreneuriale des jeunes. Et, qui sait, peut-être leur donner le goût de réaliser leur propre projet! », explique Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. La mise en valeur de l'aventure humaine d'entreprendre et la valorisation de l'Éducation à l'esprit d'entreprendre à l'école caractérisent ses interventions. Le projet Parcours inspirants de femmes d'ici est une réalisation d'OSEntreprendre et une initiative du Secrétariat à la condition féminine, soutenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

