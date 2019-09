Le parc Sino figure parmi les lauréats des prix SCAHSA 2019

Le modèle chinois d'établissements humains a conquis l'attention du monde

ADDIS-ABEBA, Éthiopie, 9 septembre 2019 /CNW/ - Le 14e Forum mondial sur les établissements humains (GFHS) s'est tenu le 6 septembre au Centre des conférences des Nations Unies (UNCC) à Addis-Abeba, en Éthiopie, et au cours duquel les lauréats des prix SCAHSA 2019 (Sustainable Cities And Human Settlements Awards, Villes et établissements humains durables) ont été officiellement annoncés. Le parc Sino, situé dans la région pittoresque de Yushan Shanghu, au niveau 5A, a décroché le « Global Human Settlements Award », devenant ainsi le premier projet résidentiel de Suzhou à remporter ce prix depuis sa création il y a 14 ans.

Vera Songwe, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Anwarul K. Chowdhury, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et président du GFHS, Shamshad Akhtar, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, Joyce Msuya, directrice exécutive adjointe de l'ONU pour l'environnement, Lv Haifeng, secrétaire général du GFHS, ainsi des responsables, ambassadeurs et maires venus de différents pays, ont participé au forum et remis les prix aux projets primés.

Le prix SCAHSA, remporté par le parc Sino, est l'un des prix les plus prestigieux au monde destinés aux établissements humains. Reconnu pour son indépendance, son autorité et ses normes, ce prix, surnommé le « Prix Nobel des établissements humains dans le monde », bénéficie d'un soutien et d'une notoriété importants auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Département des affaires économiques et sociales et d'autres instances internationales.

En étant lauréat, le parc Sino démontre pleinement que le cadre de vie de Changshu Yushan Shanghu, comme il se développe, est à l'avant-garde du monde, en termes de développement durable, et qu'il constitue également une percée historique pour la Chine en faisant valoir sa culture paysagère au monde entier.

Située dans le district principal de Changshu, la région pittoresque de Yushan Shanghu couvre environ 42 kilomètres carrés, formant par sa configuration « montagne et lac » à Changshu, soit une chaîne de montagnes de plusieurs kilomètres entourée d'un lac, un modèle écologique de classe mondiale. D'une superficie d'environ 100 000 mètres carrés, le parc Sino, un projet conjointement réalisé par Sunac China (01918.HK), le groupe Excellence et Jingrui Holdings, trois géants chinois de l'immobilier, est représentatif d'une zone de villas à faible densité.

Sunac China, fournisseur de services intégrés destinés aux familles chinoises, poursuit avant tout une stratégie promotionnelle en profondeur et de développement de boutiques haut de gamme. La société a déjà aménagé près de 100 villes dans huit régions centrales et maintien sa place parmi les 4 meilleures sociétés immobilières chinoises en termes de chiffre d'affaires en 2018. S'inspirant des sources régionales, et en étant un travail d'itération de haut niveau sur une série des cours intérieures, le parc Sino traduit la culture paysagère chinoise en respectant les normes les plus élevées au monde. Les grands progrès dont il témoigne au profit de la planification et de la conception d'établissements humains en fait un programme chinois auquel le monde entier peut se référer.

