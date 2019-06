Le parc éolien Limekiln obtient le feu vert du gouvernement de l'Écosse

MONTRÉAL, le 24 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les entreprises d'énergie verte Infinergy et Boralex ont accueilli avec satisfaction l'approbation du gouvernement de l'Écosse à l'égard de leur projet de parc de 21 éoliennes situé à Limekiln, au sud de Reay au Caithness. Le parc éolien sera pourvu d'une entente de raccordement d'une capacité de 90 MW.



Esbjorn Wilmar, directeur général de Infinergy affirme : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu le consentement du gouvernement écossais à l'égard du parc éolien Limekiln. Nous savions d'emblée qu'il s'agissait d'un excellent site, qui prouverait sa pleine valeur au cours du processus de planification, notamment en raison de son emplacement à l'extérieur d'une zone de terre non défrichée. »

« Le parc éolien Limekiln sera notre premier projet en Écosse, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'amorcer la diversification de notre portefeuille en Europe, explique Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex. Ce projet contribuera à réduire l'émission de carbone pour participer à l'atteinte des objectifs ambitieux du gouvernement écossais en matière de production d'électricité. Il favorisera les retombées économiques et l'investissement dans la région et permettra, de surcroît, d'agir face à l'urgence des enjeux climatiques qui nous guettent. Nous sommes impatients de faire avancer ce projet aux étapes du financement, de la construction et de l'exploitation. »

En vue d'optimiser le financement du projet, Infinergy et Boralex étudient la possibilité de conclure des conventions d'achat d'électricité (CAÉ).

Situé à 2,8 km au sud/sud-ouest de la centrale électrique Dounreay, le projet se compose de 21 éoliennes et sera pourvu d'une entente de raccordement d'une capacité de 90 MW. Infinergy et Boralex détermineront au cours des prochains mois qu'elles sont les turbines les plus efficaces pour cet emplacement, s'assurant de choisir des éoliennes à la fine pointe de la technologie. La période de construction devrait débuter en 2021 et le site devrait être entièrement fonctionnel d'ici la fin de 2022. Le parc éolien fournira suffisamment d'électricité pour répondre au besoin d'au moins 39 500 maisons, compte tenu de la capacité moyenne des différentes sources d'énergie disponibles au Royaume-Uni.

Le parc éolien Limekiln comprend un fonds communautaire de 5 000 £ (8 400 $ CA) par MW de capacité installée, ce qui correspond au moins à 315 000 £ (529 000 $ CA) par année ou à près de 8 millions £ sur la durée de vie du projet (en fonction de turbines de 3 MW). De plus, une tranche allant jusqu'à 10 % du projet sera disponible à la communauté locale en tant que possibilité de propriété partagée, ce qui permettra possiblement d'accroitre la valeur économique du parc éolien à l'échelle de Caithness.

Comme il a été mentionné dans le communiqué de presse d'octobre 2017, Infinergy et Boralex ont annoncé la signature d'un accord de coentreprise en parts égales, qui a pour objectif la création d'un portefeuille de projets éoliens terrestres, y compris le projet éolien Limekiln, situé principalement en Écosse et d'une capacité totale estimative de 325 MW.

Infinergy

Infinergy est une société d'énergie renouvelable située au Royaume-Uni, qui mène ses activités au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Australie, et oriente ses efforts vers l'aménagement de parcs éoliens terrestres en Écosse. Infinergy met en œuvre des projets éoliens et solaires clés en main, y compris par la construction et l'exploitation. Au Royaume-Uni, nous travaillons en étroite collaboration avec Boralex pour réaliser la plupart de nos projets. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.infinergy.co.uk.

Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles Blx, et Blx.Db.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com.

