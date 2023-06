Le Panier Bleu s'associe à la compagnie canadienne Machool - Faciliter l'expédition de colis des commerçants aux meilleurs coûts à travers le Québec

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Le Panier Bleu est heureux d'annoncer un partenariat avec Machool, une entreprise technologique canadienne de solutions logistiques qui relie les détaillants et les services de messagerie permettant notamment la comparaison des tarifs, afin d'aider tous types d'entreprises à travers le Québec à avoir accès aux meilleures options de transport de colis possible.

Grâce à ce partenariat, Le Panier Bleu souhaite aider les petites et moyennes entreprises dans le commerce de détail inscrites sur la plateforme à trouver le meilleur service d'expédition selon la localisation du commerçant et le point de livraison du colis, et ce, pour le meilleur prix.

« S'il le désire, un commerçant inscrit sur Panier Bleu n'aura qu'à aller sur son onglet Machool pour avoir accès à diverses options de livraison et de tarifs pour expédier son colis », explique Alain Dumas, directeur général, Le Panier Bleu

Tarifs avantageux pour les commerçants

En plus de simplifier une tâche parfois fastidieuse, les commerçants auront également accès à des promotions exclusives et des tarifs avantageux d'expédition via Le Panier Bleu. Par ailleurs, les commerçants pourront choisir un type d'expédition répondant à des critères environnementaux, si disponible dans leur région, notamment la livraison en véhicule électrique, à vélo ou carboneutre.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'aider davantage les détaillants du Québec. L'expédition est l'un des plus grands défis pour les entreprises de nos jours et nous sommes ravis de permettre aux commerçants inscrits sur Le Panier Bleu d'avoir accès à la plateforme Machool pour profiter de notre technologie et de nos partenariats avec différents transporteurs, en leurs donnant accès aux meilleures options de livraison », mentionne David Williams, vice-président développement des affaires, Machool

Des bénéfices pour les consommateurs

Ce partenariat sera aussi bénéfique pour les consommateurs. Lorsqu'un commerçant choisit son fournisseur d'expédition via Machool-Panier Bleu, Machool prend en charge toute la logistique et les communications avec les clients. Ces derniers pourront suivre leur colis plus facilement et recevoir des communications régulières sur la progression de l'expédition.

« Alors que Le Panier Bleu accompagne déjà des centaines de commerces en logistique, nous venons bonifier significativement notre soutien aux entreprises en nous alliant avec Machool. L'objectif ultime, c'est d'offrir une expérience client optimale et une livraison rapide et efficace, et ce partout à travers le Québec. », mentionne Alain Dumas, directeur général, Le Panier Bleu

Soutenir l'économie numérique au Québec

Machool compte plus de 3 000 commerçants québécois transitant sur sa plateforme. Le Panier Bleu compte encourager encore davantage de commerçants d'ici à utiliser cet outil qui simplifiera nettement l'envoi des colis, réduira les frais d'expédition et simplifiera les communications avec les consommateurs. Cette formule clé en main permettra de stimuler l'économie numérique au Québec en donnant l'opportunité à toute entreprise qui le désire de bénéficier d'un outil d'une simplicité d'exécution extrême.

À propos de Le Panier Bleu

Le Panier Bleu est maintenant une place de marché dédiée aux entreprises locales. Il s'agit d'une plateforme transactionnelle faite sur mesure par et pour des gens d'ici, et qui rendra l'action de choisir des marchands québécois plus facile et accessible. Le Panier Bleu a pour objectif de dynamiser le commerce local.

À propos de Machool

Machool est une plateforme technologique de solutions logistiques qui relie les détaillants et les services de messagerie. L'entreprise connaît une croissance extraordinaire dans ses divers secteurs d'activité, ses offres de services et ses partenariats au sein de l'industrie du commerce électronique. Alimenté par cette importante croissance, l'entreprise demeure avec une mentalité et une approche agile, en adaptant continuellement ses fonctionnalités, ses partenariats et ses services au rythme de la constante évolution du commerce électronique. Machool a débuté en tant que fournisseur de logiciels et de technologies et a acquis sa réputation en tant que plateforme logistique de commerce électronique. Elle fournit également des services SaaS, de logistiques et de consultation aux entreprises.

Pour en savoir plus, visitez www.machool.com

SOURCE Le Panier Bleu

Renseignements: Source : Le Panier Bleu et Machool; Pour tout renseignement : Laurence Gagnon, 418 690-9716, [email protected]