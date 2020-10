Le Panier Bleu lance un catalogue de produits - Près de 500 000 produits mis en vitrine sur le site du Panier Bleu

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les consommateurs québécois pourront désormais rechercher et magasiner près d'un demi-million de produits, vendus par près de 2000 commerçants québécois ayant un site web transactionnel, sur le lepanierbleu.ca. Et ce n'est qu'un début.

Le lancement de ce nouveau catalogue de produits en ligne, rendu possible notamment grâce à la collaboration de l'entreprise québécoise Lightspeed, marque une nouvelle étape afin d'augmenter les ventes des commerçants québécois et mieux répondre aux attentes des consommateurs.

« Depuis le lancement du Panier Bleu, plusieurs consommateurs ont manifesté le désir de pouvoir rechercher non seulement des commerçants, mais aussi des produits directement sur la plateforme. C'est ce que permet le catalogue, un projet appelé à grandir de jour en jour. Ainsi, alors que la saison névralgique des Fêtes approche, nous outillons encore davantage les commerçants québécois en leur offrant une nouvelle vitrine pour que leurs produits soient facilement découverts sur le web », déclare Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu.

Finaliser l'achat sur le site web d'un détaillant québécois

Lancé en version bêta, le catalogue de produits du Panier Bleu constitue une nouvelle vitrine numérique, une place de marché où les commerçants d'ici sont en vedette.

Dorénavant, plutôt que de chercher un produit sur le site d'un géant international, les Québécois pourront d'abord aller sur Le Panier Bleu. Si un commerçant d'ici vend ce produit en ligne, ils pourront le trouver et finaliser leur achat sur le site web du détaillant québécois, plutôt que sur une plateforme étrangère. Sans être transactionnel, le catalogue permet donc au consommateur de compléter presque toutes les étapes menant à l'achat.

Une première étape

Le partenariat avec Lightspeed, une entreprise québécoise dont la solution de commerce électronique propulse de nombreuses entreprises d'ici, a permis d'accélérer les tests techniques et d'atteindre rapidement une masse critique de produits vendus par des commerçants québécois. À compter d'aujourd'hui, tous les commerçants québécois utilisant les solutions Lightspeed, ainsi que certaines autres plateformes du même type, pourraient voir leurs produits être affichés directement sur Le Panier Bleu.

« Depuis 15 ans, Lightspeed développe des technologies afin de doter les PME des outils nécessaires à leur réussite. Aujourd'hui plus que jamais, l'empreinte d'un commerçant doit s'étendre au-delà des murs de son commerce physique, en créant une expérience client véritablement numérique et omnicanale. Le Panier Bleu joue un rôle de premier plan en amplifiant le mouvement d'achat local au Québec. Notre partenariat amène notre technologie novatrice à l'avant-scène en reliant de manière fluide la boutique en ligne de nos clients au répertoire du Panier Bleu, leur permettant ainsi de profiter d'une plateforme numérique d'ici, qui fait la promotion de l'achat local », affirme JP Chauvet, président de Lightspeed.

Le jeudi 5 novembre à 14 h, Lightspeed invite d'ailleurs les commerçants québécois à participer gratuitement à un webinaire qui se penchera sur les bonnes pratiques afin d'augmenter la présence d'une marque en ligne et rejoindre plus de clients.

Déjà, l'équipe du Panier Bleu travaille activement à intégrer d'autres plateformes de commerce en ligne afin d'offrir de plus en plus de produits, vendus par de plus en plus de commerçants différents, au profit du consommateur. Les commerçants qui souhaitent rejoindre le catalogue dans un avenir rapproché peuvent se rendre dès maintenant à l'adresse suivante pour signifier leur intérêt et en apprendre plus sur l'avancement du projet : https://www.lepanierbleu.ca/formulaire-d-attente.

À propos de Panier Bleu

Soutenu par le gouvernement du Québec, Le Panier Bleu a été lancé afin de dynamiser l'achat local et favoriser les produits et les entreprises d'ici. Le Panier Bleu sert de référence aux consommateurs à la recherche de commerces et produits québécois et offre de la visibilité et un accès à des outils d'intelligence d'affaires aux commerçants. En choisissant des entreprises identifiées par Le Panier Bleu, les Québécois et les Québécoises posent un geste solidaire qui a un impact concret sur l'économie.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le :www.lightspeedhq.com

