Le Panier Bleu dévoile sa 1re campagne publicitaire : C'est simple de magasiner québécois, de chez soi !

MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - Le Panier Bleu lance sa toute première campagne publicitaire pour rappeler aux Québécois et aux Québécoises que c'est facile d'acheter local, de chez soi, en effectuant ses achats en ligne sur la plateforme. La campagne, qui se veut humoristique et qui en surprendra plusieurs, survient près de six mois après que la plateforme soit devenue transactionnelle.

« Nous sommes très fiers de lancer cette campagne publicitaire qui marque un pas important dans l'évolution du Panier Bleu. La plateforme, qui a considérablement évolué depuis ses débuts, constitue une alternative de choix pour les consommateurs qui souhaitent acheter de marchands québécois. Chaque mois, de nouveaux commerçants s'y ajoutent et font grandir l'offre de produits disponibles. »

- Alain Dumas, directeur général, Le Panier Bleu

Une place de marché québécoise qui continue d'évoluer

Aujourd'hui une entreprise privée, Le Panier Bleu permet aux consommateurs d'acheter local auprès de plus de 250 marchands québécois. L'offre de produits continue de croitre : en près de six mois, elle est passée de 20 000 à plus de 100 000 produits disponibles. On y retrouve entre autres des livres, des vêtements et accessoires, et des articles pour la maison. Le Panier Bleu continuera d'évoluer, tant à ce qui a trait à l'offre qu'à l'expérience en ligne, pour le consommateur et pour le marchand.

Une collaboration avec une foule d'expertises québécoises

Rappelons que Le Panier Bleu mise sur l'expertise québécoise afin de bâtir une plateforme transactionnelle éthique qui pourra répondre aux attentes des consommateurs. Le Panier Bleu s'est notamment allié à des entreprises technologiques et logistiques québécoises, comme Valtech, Lightspeed, Alithya et WIPTEC pour créer une place de marché locale.

Pour consulter la campagne publicitaire du Panier Bleu : https://www.youtube.com/@lepanierbleu/featured

À propos de Le Panier Bleu

Le Panier Bleu est maintenant une place de marché dédiée aux entreprises locales. Il s'agit d'une plateforme transactionnelle faite sur mesure par et pour des gens d'ici, et qui rendra l'action de choisir des marchands québécois plus facile et accessible. Le Panier Bleu était à la base une initiative soutenue par le gouvernement du Québec pour dynamiser le commerce local et se voulait initialement un répertoire complet qui permettait d'identifier facilement les commerçants locaux qui, pendant la pandémie, maintenaient leurs activités de vente.

