Le palmarès des écoles du journal publié ce samedi dans le journal de Montréal et le journal de Québec!

Réalisé en collaboration avec l'Institut Fraser, ce cahier à conserver présentera les résultats détaillés des performances scolaires de plus de 473 écoles secondaires de la province. Trois classements distincts seront publiés : un palmarès des écoles privées , un autre dédié aux écoles publiques et un troisième qui évalue la performance des écoles accueillant plus de 30 % d'élèves en difficulté . Facile à consulter, ce cahier spécial regroupera également les écoles selon chacune des 17 régions du Québec. Pour chaque établissement, les parents auront accès à une foule de données essentielles, dont la moyenne par matière, l'écart entre garçons et filles, le taux d'échec et le taux de retard des élèves.

« Malgré les défis qu'imposait le contexte exceptionnel, nous sommes très heureux d'avoir pu compléter dans les délais habituels ce palmarès des plus attendus par les parents et le milieu scolaire. Nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement l'Institut Fraser qui collabore avec nous depuis maintenant 13 ans et qui nous permet de publier année après année cette base de données essentielle qui témoigne des performances de nos écoles et de notre réseau scolaire », a déclaré Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec et responsable du projet.

« Le classement annuel que constitue le Palmarès des écoles du Journal demeure encore et toujours le seul outil objectif et fiable sur lequel les parents québécois peuvent compter pour comparer le rendement scolaire de l'école de leur enfant à celui des autres écoles de leur région. L'édition 2020 du Palmarès des écoles se base sur les résultats obtenus aux examens du ministère de l'Éducation qui ont eu lieu 16 mois plus tôt, soit en juin 2019. L'annulation, en raison de la pandémie, des examens du printemps dernier n'a donc aucun impact sur les classements publiés demain », souligne Yanick Labrie, chercheur associé à l'Institut Fraser.

