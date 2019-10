Le Palmarès des écoles du Journal est de retour en version revue et améliorée!

Réalisé en collaboration avec l'Institut Fraser, ce cahier spécial présentera les résultats détaillés des performances scolaires de plus de 460 écoles secondaires de la province. Trois classements distincts seront publiés : un palmarès des écoles privées, un autre dédié aux écoles publiques et un troisième qui évaluera la performance des écoles accueillant plus de 30 % d'élèves en difficulté. Facile à consulter, ce cahier à conserver regroupera également les écoles selon chacune des 17 régions du Québec. Pour chaque établissement, les parents auront accès à une foule de données essentielles, dont la moyenne par matière, l'écart entre garçons et filles, le taux d'échec et le taux de retard des élèves.