Le nouvel édicule du pôle multimodal Vendôme ouvre ses portes le 31 mai

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dès le 31 mai, le pôle multimodal Vendôme améliorera les déplacements pour les personnes à mobilité réduite, en plus d'interconnecter plus efficacement la station de métro, la gare de train de banlieue d'exo et le site Glen du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). C'est la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, qui en a fait l'annonce aujourd'hui lors de l'inauguration du nouvel édicule de la station, en présence du président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM), M. Philippe Schnobb, du président du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), M. Pierre Shedleur, et du président-directeur général du CUSM, Dr Pierre Gfeller.

Rappelons que la construction d'un second édicule au pôle multimodal Vendôme a été confirmée par les autorités gouvernementales en 2015. Le projet a été identifié comme étant la solution optimale afin de répondre à l'augmentation de l'achalandage anticipé, notamment en raison de la proximité du CUSM, centre hospitalier adjacent à la station de métro qui regroupe cinq établissements de santé de Montréal. En plus d'intégrer des ascenseurs menant à la gare de train d'exo, l'édicule est connecté au CUSM par un nouveau tunnel piétonnier, ce qui offre un parcours d'accessibilité universelle à partir du métro de Montréal.

Les travaux, réalisés par la STM, représentent un investissement de 110 M$, financé en totalité par le gouvernement du Québec.

« Notre gouvernement se réjouit de la concrétisation de ce projet si important en matière de mobilité et d'accessibilité. Je salue le travail des partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce grand projet d'infrastructure, en premier lieu la STM, mais également exo, le CUSM et l'ARTM. Cette étroite collaboration au fil des années a permis de doter Montréal d'un pôle multimodal conçu selon les normes les plus avancées et facilitant l'accès à l'un des plus importants centres hospitaliers de la province. Les aménagements actuels de la station Vendôme, inaugurée il y a 40 ans, témoignent de l'engagement gouvernemental à soutenir les sociétés de transport dans la modernisation de leurs installations et le développement de leur réseau, le tout dans une perspective de mobilité durable. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes très heureux de voir l'aboutissement de ce projet majeur pour le transport collectif, et ce, à un pôle intermodal d'importance qui est maintenant universellement accessible. Il faut souligner le succès technique de ce projet de même que l'innovation et l'audace des équipes de la STM qui ont relevé des défis de taille. On se souvient notamment de la poussée du tunnel sous les voies ferrées du Canadien Pacifique, ce qui a été un véritable casse-tête, mais qui s'est déroulé sans heurts! Cette prouesse technique, réalisée en moins de 60 heures selon la technique Autofonçage, constituait une première canadienne. Bravo pour cette réussite! »

Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

« L'ARTM félicite les partenaires pour la construction de ce deuxième édicule à la station Vendôme, un pôle intermodal stratégique du réseau de transport collectif donnant accès directement au métro, aux trains et aux bus. Cet ajout offrira une plus grande capacité d'accueil et une meilleure fluidité et permettra des déplacements universellement accessibles et plus sécuritaires vers les services et le CUSM. Cette réalisation améliorera de façon significative la mobilité des personnes dans ce secteur névralgique de la ville. »

Pierre Shedleur, président du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain

« La gare Vendôme est l'une des plus achalandées du réseau exo. Elle est un maillon essentiel pour trois de nos lignes de train, soit exo1 Vaudreuil-Hudson, exo2 Saint-Jérôme et exo4 Candiac. Avec le CUSM comme pôle hospitalier et d'emplois, et le lien direct avec le métro Vendôme, exo se réjouit que sa clientèle puisse maintenant profiter d'installations améliorées, modernisées et plus accessibles à cet endroit névralgique. »

Sylvain Yelle, directeur général d'exo

« Au nom de nos patients et de leurs familles, ainsi que de l'ensemble de la communauté du CUSM, je salue l'ouverture de ce nouvel édicule, résultat d'une collaboration fructueuse entre le ministère des Transports du Québec, la STM, l'ARTM, exo et le CUSM, sous la supervision de M. Pierre-Marc Legris, directeur des services techniques. Compte tenu des défis de la pandémie, cette réalisation illustre à quel point tous les partenaires tenaient à assurer la mise en place d'un passage reliant la station multimodale Vendôme au site Glen, un passage qui est plus direct, sécuritaire, accessible et respectueux de l'environnement. »

Dr Pierre Gfeller, président-directeur général du Centre universitaire de santé McGill

Faits saillants

Inaugurée en 1981, la station de métro Vendôme a vu son achalandage s'accroître de manière significative au cours des dernières décennies, notamment avec l'implantation d'une gare pour les lignes de train de banlieue.

En 2014, en prévision de l'ouverture du site Glen du CUSM, le gouvernement annonce le financement des mesures transitoires au pôle Vendôme, un investissement de 5 M$. Ces dernières consistent notamment à prolonger le tunnel piétonnier existant de la gare Vendôme afin de rejoindre le CUSM. L'inauguration du tunnel se déroule le 18 juin 2015, quelques jours avant l'ouverture officielle du CUSM.

En décembre 2015, le gouvernement annonce la solution permanente pour répondre à l'augmentation de l'achalandage anticipé pour les prochaines années : la construction d'un deuxième édicule entièrement accessible et connecté également par un tunnel piétonnier.

Malgré la mise en service de l'infrastructure le 31 mai prochain, certains travaux se poursuivront. Ces derniers auront peu d'incidences, voire aucune, sur les usagers et les riverains.

