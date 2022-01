Hao Ren Jia, une marque de premier plan dans l'industrie chinoise des condiments composés, appartient au Sichuan Teway Food Group (Teway). Teway est l'une des rares sociétés cotées dans l'industrie et l'une des deux principales entreprises de condiments de classement Hurun Most Valuable China Brands en Chine pour l'année 2020. Elle est propriétaire de National Key Leading Enterprises in Agricultural Industrialization , de China Well-known Trademarks et d'autres titres honorifiques; et elle est l'une des unités de rédaction de la norme nationale pour la base de potage chaud et la sauce chili. Teway a mis l'accent sur la conception, la recherche et le développement, la production, la vente et le service des assaisonnements de recettes chinoises, des assaisonnements de potages chauds et d'autres produits. Son réseau de marketing couvre actuellement plus de 20 pays et régions dans le monde. Elle a toujours insisté sur le strict respect des matières premières et possède plusieurs technologies brevetées.

La cloche a sonné, le calendrier a changé et une nouvelle année est arrivée. Quelle que soit la région, le thème du Nouvel An est indissociable des rassemblements familiaux, de la somptueuse nourriture et des activités passionnantes. En Chine, il n'y a rien de plus important pendant le temps du Nouvel An qu'une réunion de famille pour savourer des mets préparés, et le potage chaud est le meilleur moyen de transmettre l'ambiance de ce rassemblement.

Le délicieux gène du potage chaud se trouve dans la base de la marmite chaude. Qu'il s'agisse de légumes, de nouilles ou de viande, une seule marmite chaude de style Sichuan, avec toutes sortes de saveurs épicées, parfumées et colorées, suffit pour transformer vos ingrédients préférés en mets délicieux du monde entier. La marque Hao Ren Jia se concentre depuis de nombreuses années sur les ingrédients de base du potage chaud de style Sichuan et a maîtrisé avec précision la clé délicieuse du potage chaud : le beurre doux, les poivrons frais et épicés, les poivrons poivrés, la pâte de haricots épaisse, les épices riches... plusieurs saveurs intégrées pour créer un authentique potage chaud de style Sichuan, rendant ainsi chaque rassemblement agréable et heureux, et renforçant l'amitié.

