Le nouveau whisky McAuslan : quand l'expertise rencontre la tradition

La maison McAuslan incarne l'alliance parfaite entre l'esprit artisanal et le respect des traditions. Notre maître distillateur a sélectionné les meilleurs grains pour vous offrir un whisky d'exception aux arômes complexes et au caractère distinctif. Inspiré par la tradition et le savoir-faire de la maison McAuslan, notre whisky est le fruit d'une délicate distillation artisanale et d'un long vieillissement en fûts de chêne américain.

Ses notes légères de vanille, de miel et de caramel sur fond de chêne et d'épices en font un whisky élégant et raffiné qui se démarque. Un véritable plaisir pour les connaisseurs en quête d'authenticité et d'élégance.

Un whisky d'exception

« Tout a commencé en 2014 avec une vision : créer des whiskys d'exception qui seraient élaborés selon l'expertise et la tradition de la maison McAuslan. Depuis lors, j'ai investi tout mon cœur et toute mon énergie dans cette aventure, afin de concrétiser cette vision avec détermination et passion », déclare Philippe Jaar, président.

« Ce whisky est né d'une double exigence : celle de notre héritage et celle de notre désir d'excellence. Il est le fruit de décennies de savoir-faire brassicole, sublimées par la précision de la distillation », explique Philippe Jaar. « Nous avons voulu capturer dans ce whisky l'âme même de McAuslan. C'est un hommage à notre histoire, mais aussi une ouverture vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je partage le fruit du long parcours de toute une brigade dévouée et passionnée.»

Une signature d'excellence

Offert dans certaines succursales de la SAQ, le whisky McAuslan s'adresse aux connaisseurs et aux amateurs éclairés à la recherche d'un produit d'exception. On peut aussi se le procurer à la Distillerie McAuslan, tout comme les autres produits.

À propos de McAuslan

Fondée à Montréal en 1989, la Maison McAuslan est reconnue comme l'une des pionnières du mouvement des microbrasseries canadiennes. Ses bières St-Ambroise sont reconnues pour leur grande qualité et leur diversité. Elle produit aussi le cidre McAdam et distille le brandy, le gin, la vodka et la liqueur à la crème de marque Lock 4.

