Un tout nouveau VUS arrivera sur le marché au début de 2024, le Honda Prologue électrique à batterie sera très concurrentiel et offrira la fonctionnalité à laquelle les clients Honda s'attendent. Plus de détails concernant le nouveau véhicule seront publiés au cours des prochains mois et Honda sollicitera l'intérêt des clients potentiels de véhicules électriques pendant le lancement, en commençant par une nouvelle page Web au https://www.honda.ca/fr/vehicules-futurs/prologue .

En plus du Honda Prologue, l'entreprise présentera un VUS Acura entièrement électrique pendant l'année civile 2024. Les deux utiliseront la très versatile plate-forme mondiale pour VE et seront alimentés par les batteries Ultium, résultat du partenariat stratégique avec General Motors. Honda prévoit également procéder au lancement d'une nouvelle gamme de modèles VE au cours de la deuxième moitié de la décennie basée sur une nouvelle architecture, appelée e:Architecture, dont la conception sera dirigée par Honda.

« Le Honda Prologue est notre premier VEB à volume élevé qui constituera un catalyseur de notre progression vers l'électrification et de notre objectif global d'un avenir à émission zéro, » indiquait Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada. « Le Prologue est un VUS électrique à batterie qui offrira à nos clients canadiens ce à quoi ils s'attendent de Honda; un véhicule emballant, fiable, sécuritaire et amusant à conduire. »

En avril 2021, Toshihiro Mibe, chef de la direction mondiale de Honda, annonçait une vision d'atteindre la carboneutralité pour nos produits et activités d'entreprise d'ici 2050, dont des objectifs clés pour la vente de véhicules électrifiés. Cette vision a pour but d'atteindre un ratio de ventes progressif de véhicules électriques à batterie et électriques à hydrogène en Amérique du Nord, allant de 40 % en 2030 à 80 % en 2035 et à 100 % d'ici 2040. Plus de détails sur cette annonce sont disponibles ici.

Alors que Honda se prépare au lancement du Prologue, l'entreprise ajoutera des systèmes hybrides électriques à plus de modèles principaux à volume élevé, afin de continuer de réduire les émissions de CO 2 , et pour amener les clients vers les véhicules électriques à batterie à volume élevé en cours de développement.

