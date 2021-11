Le nouveau véhicule phare encore plus rapide d'Acura, le MDX Type S haute performance, arrivera chez les concessionnaires canadiens au début de l'année prochaine

Le MDX Type S, le troisième modèle Type S introduit cette année, est un véritable VUS haute performance fabriqué à partir de la plateforme extrêmement rigide du MDX, exclusive au modèle, et créée afin de produire la version Type S. Le MDX Type S à trois rangées fait passer les performances des VUS Acura à un niveau supérieur grâce au nouveau moteur Acura Type S V6 turbocompressé de 355 chevaux, au système toutes roues motrices super-maniabilité MC (SH-AWD MD ) à vectorisation de couple de série et, pour la première fois, au système d'amortisseurs adaptatifs jumelé à une suspension pneumatique. L'ensemble est complété par de puissants freins Brembo et des jantes de 21 pouces sur lesquelles sont montés des pneus de performance.

VIDÉO : MDX Type S 2022 - https://www.youtube.com/watch?v=bMGylpgJTe8

« Le MDX Type S propose un ensemble complet de performance supérieure, de caractéristiques de luxe et d'espace utilitaire », déclare James Marchand, vice-président adjoint d'Acura Canada. « Il renforce notre engagement envers la Performance conçue avec précision afin d'offrir une expérience de conduite agréable et exaltante, que ce soit en ville, sur l'autoroute ou lors d'une escapade routière en famille. »

Le MDX Type S met en avant plan les principes de base de la Performance conçue avec précision, grâce à des améliorations importantes apportées à tous les éléments de l'expérience de conduite et à un aspect visuel distinctif, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les modèles Type S s'adressent aux amateurs de conduite dynamique en offrant plus de puissance, une tenue de route améliorée et une performance de freinage accrue, sans compromettre le confort de l'habitacle ou l'agrément de conduite au quotidien.

Conception exclusive Type S

De nombreux éléments de design caractéristiques permettent de distinguer la version Type S, incluant une jupe avant exclusive, de même qu'une calandre pentagonale diamantée ouverte qui augmente la circulation d'air d'environ 10 % dans le compartiment moteur. Pour un refroidissement supplémentaire, des ouvertures de ventilation latérales de chaque côté de la calandre acheminent l'air vers un radiateur secondaire situé de chaque côté du compartiment moteur.

À l'arrière, le MDX Type S est doté d'un diffuseur flanqué d'embouts d'échappement de grand diamètre de forme arrondie de chaque côté. Comme pour la TLX Type S, le MDX Type S sera disponible avec l'attrayante peinture œil de tigre nacré, exclusive à la version Type S, dont seulement 30 unités seront disponibles pour la vente aux passionnés d'Acura au Canada.

Le MDX Type S est également équipé de jantes en alliage exclusives de 21 pouces au fini gris requin, ou noir Berlina usiné pour l'ensemble Ultra. Les jantes sont dotées de résonateurs pour réduire le bruit de la route, et de pneus Continental ContiSeal™ 275/40ZR21, les premiers pneus auto-obturants à être montés sur un produit Acura.

V6 turbocompressé exclusif au modèle Type S

Au cœur du MDX Type S 2022 se trouve le moteur V6 turbocompressé créé exclusivement pour les modèles Type S. Le tout nouveau moteur Acura V6 de 3,0 litres, DACT et 24 soupapes, à injection directe et turbocompresseur à double volute, développe une puissance de 355 chevaux et un couple de 354 lb-pi. Mis au point par certains des ingénieurs les plus expérimentés de l'entreprise en matière de groupes motopropulseurs, y compris des membres de l'équipe qui a développé le groupe motopropulseur hybride V6 à deux turbocompresseurs conçu sur mesure pour alimenter la NSX, ce moteur a fait ses débuts sur la TLX Type S plus tôt cette année. Cela fait du MDX Type S 2022 le VUS Acura le plus puissant et le plus rapide jamais produit.

Repensée pour s'adapter au couple supplémentaire du nouveau moteur, la transmission automatique à 10 rapports est maintenant plus robuste et passe les rapports plus rapidement. Le système toutes roues motrices super-maniabilitéMC (SH-AWDMD) à vectorisation de couple d'Acura est offert de série. Ce système, qui en est maintenant à sa 4e génération, peut transférer jusqu'à 70 % du couple du moteur aux roues arrière, et distribuer 100 % de ce couple entre les roues arrière gauche ou droite.

Châssis axé sur la performance

Le châssis du MDX Type S, axé sur la performance, est doté d'une suspension avant à double triangulation et du premier système de suspension pneumatique à être utilisé sur un véhicule Acura. Le système d'amortisseurs adaptatifs d'Acura qui règle la force d'amortissement en continu, selon les données transmises par des capteurs, est également de série.

Les amortisseurs du MDX Type S ont des réglages de soupapes exclusifs, afin de donner au VUS une sensation plus sportive, avec une plus grande rétroaction pour chacun des sept modes de conduite du système dynamique intégré. En plus des modes Normal, Confort, Individuel, Neige, Sport et Sport+, exclusif au modèle Type S, le MDX Type S propose le mode Surélevé qui rehausse la garde au sol de 51 mm, pour permettre de mieux négocier les terrains accidentés et la neige profonde. Dans le but d'améliorer l'équilibre et la maniabilité, la batterie a été déplacée de sous le capot vers l'espace de chargement.

Toutes ces caractéristiques font en sorte que le MDX Type S est le VUS le plus agile et le plus dynamique de l'histoire d'Acura. Un véhicule développé pour les conducteurs passionnés qui propose également une qualité de roulement exceptionnelle, une hauteur de conduite réglable, une suspension à correcteur d'assiette automatique et même une hauteur de stationnement programmable.

La performance de freinage est améliorée, grâce à l'ajout de freins avant BremboMD plus grands et plus puissants. De nouveaux étriers avant BremboMD rouges à quatre pistons freinent les disques d'un diamètre de 363,2 mm (plus grands de 12,7 mm) pour une puissance de freinage accrue. Les étriers de frein arrière sont également peints en rouge.

Le système de servofrein électrique d'Acura, développé à l'origine pour l'Acura NSX de 2e génération, a également été retravaillé pour donner à la pédale de frein du MDX Type S une course semblable à celle de la supervoiture. De série sur tous les modèles MDX Type S, le système a été programmé par les ingénieurs afin de contrôler avec précision la pression de freinage par voie électronique, permettant ainsi un réglage de précision de la force de la pédale de frein du véhicule.

Un nouveau niveau de qualité de fabrication Acura

Dans l'habitacle du MDX Type S à sept passagers, les sièges garnis de cuir Milano rouge ou ébène, doux au toucher, sont rehaussés d'empiècements noirs haut de gamme en UltrasuèdeMD. L'habitacle du modèle Type S s'appuie sur l'habitacle de série du MDX, déjà exceptionnel, avec un volant à base plate inspiré de la course et orné de l'écusson Type S, des surpiqûres contrastantes sur le tableau de bord, les portières et la partie inférieure de la planche de bord, des pédales sport en métal, de même qu'une poignée métallisée sur la boîte à gants. L'écran de 12,3 pouces à instrumentation entièrement numérique Acura Precision CockpitMC est offert de série, de même que l'interface True TouchpadMC primée d'Acura jumelée à un écran central ultra-large à haute définition de 12,3 pouces.

Le MDX Type S 2022 avec l'ensemble Ultra fait passer l'expérience de l'habitacle Acura à un niveau supérieur, avec l'ajout de cuir Milano et un piquage curviligne spécial aux sièges avant et de deuxième rangée. L'ensemble Ultra offre également la première utilisation par Acura de sièges avant avec fonction de massage intégrée et un nouveau système audio haut de gamme ELS STUDIO 3DMD Signature Edition à 25 haut-parleurs qui crée une expérience audio en tête de catégorie.

Les sièges avec fonction de massage intégrée de l'ensemble Ultra offrent au conducteur et au passager 9 options de massage, incluant Wave, Shiatsu, Rejuvenation et Zen. Basé sur les propriétés acoustiques du parterre de Carnegie Hall, le système audio haut de gamme ELS STUDIO 3DMD Signature Edition produit plus de 1 000 watts grâce à 25 haut-parleurs, deux amplificateurs, des cônes de haut-parleurs en fibre de carbone et des grilles de haut-parleurs illuminées, agencées à l'éclairage ambiant personnalisable Acura IconicDriveMC.

Caractéristiques avancées de sécurité et d'aide à la conduite

Tous les modèles MDX 2022, incluant le nouveau MDX Type S, sont livrés avec la gamme élargie de technologies perfectionnées de sécurité et d'aide à la conduite AcuraWatchMC, dont le système amélioré d'atténuation de sortie de route et de nouvelles technologies incluant le système d'assistance dans les embouteillages, le système de surveillance de l'attention du conducteur, la détection des piétons avec freinage d'urgence automatique, et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Le MDX est également doté du nouveau système de freinage à basse vitesse en marche avant ou arrière. Celui-ci utilise des capteurs de stationnement à base de sonar pour détecter les objets solides à basse vitesse et avertir le conducteur ou appliquer les freins pour aider à éviter une collision ou en réduire l'impact. Lorsque le véhicule avance ou recule à une vitesse entre 2 et 10 km/h, le système détecte les objets à l'avant ou à l'arrière du véhicule et détermine si une collision est imminente. Si un objet est détecté, le système génère des alertes visuelles et sonores, contrôle l'accélération et applique les freins.

Le modèle Type S offre des niveaux avancés de performance en matière de protection contre les collisions, grâce à la structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) d'Acura et à la nouvelle technologie de coussin gonflable avant du passager. Ce coussin gonflable utilise une conception exclusive à trois chambres gonflantes permettant d'envelopper et de protéger plus efficacement la tête du passager du siège avant, afin d'aider à réduire le risque de blessure lors d'une collision frontale d'un angle plus obtus.

Par conséquent, tous les modèles MDX, incluant le MDX Type S, ont obtenu la cote de sécurité la plus élevée, soit TOP SAFETY PICK+, de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), et la cote 5 étoiles pour le résultat global de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Conçu, développé et fabriqué en Amérique

L'Acura MDX Type S 2022 a été conçu, élaboré et développé en Amérique. Le style a été dirigé par le Studio de design d'Acura, à Torrance, en Californie, tandis que l'intégralité du développement de la plateforme et du véhicule a été confiée aux ingénieurs du Centre de développement de la société à Raymond, en Ohio. Comme le MDX, le MDX Type S est construit exclusivement à l'usine de fabrication automobile de la société à East Liberty, en Ohio, tandis que le moteur turbocompressé de 3,0 litres est fabriqué à l'usine de moteurs de la société à Anna, en Ohio. La transmission automatique à 10 rapports est fabriquée à l'usine de transmissions de la société à Tallapoosa, en Géorgie, tandis que l'unité de prise de force avant du système toutes roues motrices super-maniabilité et le différentiel arrière sont quant à eux assemblés à l'usine de la société à Russells Point, en Ohio.

Principales caractéristiques du MDX Type S 2022



MDX Type S 2022 MDX Type S 2022 avec ensemble Ultra V6 turbocompressé de 3,0 litres développant une puissance de 355 chevaux et un couple de 354 lb-pi • • Transmission automatique de type sport à 10 rapports • • Système toutes roues motrices super-maniabilitéMC • • Suspension pneumatique adaptative à correcteur d'assiette automatique • • Jantes de 21 pouces • • Freins avant Brembo, système de servofrein électrique • • Éclairage extérieur entièrement à DEL • • Interface True Touchpad avec écran haute définition de 12,3 pouces • • Instrumentation numérique Acura Precision CockpitMC • • Affichage tête haute - • Intégration sans fil d'Apple CarPlayMD et d'Android AutoMC • • Assistant vocal Alexa intégré • • Tapis de recharge sans fil • • ELS Studio 3DMD à 16 haut-parleurs, puissance de 710 watts • - ELS Studio 3DMD Signature Edition à 25 haut-parleurs, puissance de 1 000 watts - • Système dynamique intégré à 7 modes : Surélevé, Neige, Confort, Normal, Sport, Sport+ et Individuel • • Sièges avant à 12 réglages électriques • - Sièges avant à 16 réglages électriques et fonction de massage intégrée à 9 réglages - • Sièges avant chauffants et ventilés • • Sièges arrière chauffants • • Volant sport chauffant à base plate • • Garniture en aluminium véritable • - Garniture en bois à pores ouverts - • Éclairage ambiant à DEL IconicDriveMC • • Démarrage à distance du moteur avec rétroaction • • Caméra périphérique • • Hayon électrique mains libres • •

Spécifications clés et dimensions du MDX Type S 2022



MDX SH-AWDMD 2022 MDX Type S 2022 Moteur V6 de 3,5 litres V6 turbocompressé

de 3,0 litres Transmission Transmission automatique à 10 rapports Transmission automatique de type sport à 10 rapports Système toutes roues motrices super-maniabilitéMC De série De série Puissance nette maximale (SAE) 290 355 Couple net maximal (SAE) 267 354 Suspension avant à double triangulation • Avec suspension pneumatique et système d'amortisseurs adaptatifs Suspension arrière multibras • Avec suspension pneumatique et système d'amortisseurs adaptatifs Barre stabilisatrice (mm, avant/arrière) 31,8 x 5/21,7 x 4 30,5/20,5 x 3,5 Direction à assistance électrique à rapport variable à entraînement par courroie • • Système de freinage iBooster Servofrein électrique Freins avant Brembo Empattement (mm) 2 890 2 890 Longueur (mm) 5 039,1 5 039,4 Largeur (mm) 1 999,93 1 999,93 Hauteur (mm) 1 724,08 1 724,08 Voie (mm, avant/arrière) 1 719/1 720 1 719/1 720 Garde au sol (mm) 186 185 Volume de l'habitacle (EPA) (l) 3 939 3 913 Volume utilitaire (l)* - Derrière la troisième rangée, standard/maximal 461,6/512,5 461,6/512,5 Volume utilitaire (l)* - Derrière la deuxième rangée, standard/maximal 1 107,2/1 367,7 1 107,2/1 367,7 Volume utilitaire (l)* - Derrière la première rangée, standard/maximal 2 021,8/2 690,1 2 021,8/2 690,1 Poids à vide (kg) A-Spec : 2 059 Type S : 2 148 Type S Ultra : 2 169

* Selon la norme de mesure du volume utilitaire SAE J1100.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de luxe de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura se caractérise par cinq modèles distincts - la berline de performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe Acura MDX à sept passagers. Acura a lancé sa supervoiture NSX électrifiée de nouvelle génération en tant que nouvelle expression et apogée de la Performance conçue avec précision d'Acura. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et compte maintenant plus de 50 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca .

