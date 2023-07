OTTAWA, ON, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Vers le développement minier durable (TSM), un système de rendement qui permet d'améliorer les pratiques environnementales et sociales dans le secteur minier, a lancé un nouveau service d'abonnement permettant aux sociétés minières à l'échelle mondiale de publier des données clés sur la durabilité. Ioneer, un nouveau producteur de lithium-bore ayant un projet minier au Nevada, est le premier abonné à l'initiative TSM.

Formée en 2004, l'initiative TSM permet d'améliorer le rendement là où c'est le plus important, soit sur les sites, et d'obtenir le soutien des collectivités. La demande de minéraux et de métaux est en hausse en raison de leur rôle en tant que composants centraux de technologies d'énergie propre. Les entreprises, les investisseurs, les parties prenantes et le public exigent également de plus en plus de renseignements sur les engagements durables pour répondre à cette croissance.

« Le nouveau service d'abonnement à l'initiative TSM représente une évolution naturelle de la norme, car l'adoption de la norme par les associations minières à l'échelle internationale continue de croître parallèlement à l'intérêt des entreprises à mettre de l'avant la transparence du fonctionnement de leurs mines, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'Association minière du Canada, membre fondateur de l'initiative TSM. Aujourd'hui, 14 associations minières sur six continents on fait de l'initiative TSM un critère obligatoire pour devenir membre, et nous sommes fiers d'accueillir les entreprises de notre secteur, comme Ioneer, qui choisissent volontairement de se conformer à des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées sont au cœur du programme. »

Ioneer, en tant que premier abonné à l'initiative TSM, s'est engagé à respecter la norme. Dans son prochain rapport ESG, qui sera publié en septembre, l'entreprise rendra compte publiquement de son rendement par rapport aux huit protocoles de la norme, y compris les changements climatiques, la gestion des résidus miniers, l'intendance de l'eau, les relations avec les Autochtones et les collectivités, la santé et la sécurité, la gestion de la conservation de la biodiversité, la gestion de crises et la prévention du travail des enfants et du travail forcé.

« Ioneer est fière d'utiliser les normes de l'initiative TSM dans le cadre de son processus de production de rapports. La transparence est la clé de l'intendance, et nous nous engageons à être un chef de file de l'industrie minière pour l'un comme pour l'autre », a déclaré Bernard Rowe, Chef de la direction et Directeur général d'Ioneer. Nous sommes impatients de vous faire part de nos progrès alors qu'Ioneer s'affaire à fournir du lithium, du bore et des matériaux critiques et stratégiques produits à notre site de Rhyolite Ridge, au Nevada, et à accélérer l'adoption de véhicules électriques aux États-Unis. »

Pour en savoir plus sur le service d'abonnement à l'initiative TSM, visitez le site https://tsminitiative.com/members.

À propos de l'initiative TSM

L'initiative Vers le développement minier durable (initiative TSM) est un programme de développement durable reconnu mondialement qui aide les sociétés minières à gérer les principales responsabilités environnementales et sociales d'entreprise. Les sociétés minières doivent régulièrement produire des rapports sur la mise en œuvre de chaque protocole. De plus, leurs activités sont évaluées par un vérificateur externe tous les trois ans. Visitez le site www.TSMinitiative.com pour en savoir plus.

À propos d'Ioneer

Ioneer Ltd est entièrement propriétaire du projet de lithium-bore de Rhyolite Ridge situé au Nevada, aux États-Unis. Il s'agit du seul gisement de lithium-bore connu en Amérique du Nord et de l'un des deux seuls gisements de ce type connus dans le monde. L'étude de faisabilité définitive réalisée en 2020 a confirmé que Rhyolite Ridge est un projet de lithium et de bore de classe mondiale qui devrait devenir une source de lithium et de bore importante, à long terme et peu coûteuse à l'échelle mondiale; une étape cruciale à la création d'un avenir durable.

En septembre 2021, Ioneer a conclu une entente avec Sibanye-Stillwater dans le cadre de laquelle, suivant le respect des conditions précédentes, Sibanye-Stillwater acquerra une participation de 50 % dans le projet, Ioneer conservant une participation de 50 % et conservant la responsabilité de gestion opérationnelle de la coentreprise. En janvier 2023, Ioneer a reçu un engagement conditionnel du Department of Energy Loan Programs Office des États-Unis pour un financement par emprunt pouvant atteindre 700 millions de dollars. Ioneer a signé des accords d'écoulement distincts avec Ford Motor Company et PPES (coentreprise entre Toyota et Panasonic) en 2022 et l'entreprise coréenne EcoPro Innovation en 2021.

Pour en savoir plus sur Ioneer, visitez le site www.Ioneer.com/investors.

