Le nouveau REM de l'Est: Une connexion directe entre l'Est et le cœur de la métropole

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Christian Yaccarini (Président et Chef de la direction de la Société de développement Angus) et Christian Savard (Directeur général de Vivre en Ville) présentent une nouvelle proposition pour le REM de l'Est qui garantit une connexion directe entre l'Est, le cœur de la métropole et la grande région de Montréal. Ce projet répond à l'appel d'une vingtaine d'organisations et de personnalités qui publiaient une lettre ouverte en mai dernier pour mettre de l'avant 5 principes directeurs devant guider le développement d'un projet de transport structurant sur le territoire de l'est de Montréal.

Les deux membres du comité d'experts qui avaient été mandatés par Québec et la CDPQ Infra pour assurer l'intégration urbaine du REM de l'Est proposent un projet ambitieux et rassembleur, ancré dans les meilleures pratiques en transport collectif, et qui assure un service efficace et structurant pour la population de l'Est et du Grand Montréal.

MM. Savard et Yaccarini rappellent que l'Est de Montréal est pénalisé depuis des décennies par rapport au reste de la métropole en matière de transport en commun et qu'il est grand temps de rétablir une équité, tant pour la population que pour être à la hauteur des ambitions en développement durable de Montréal et du Québec. Rappelons que depuis la reprise en main du REM de l'Est par les autorités régionales et québécoises, la connexion directe entre l'Est et le grand réseau structurant du REM a été abandonnée.

« Nous mettons sur la table un projet structurant et ambitieux qui assure une grande couverture géographique de l'Est, notamment auprès de clientèles mal desservies à l'heure actuelle, et un lien direct avec le cœur de la métropole. Le nouveau REM de l'Est donnerait toute l'impulsion souhaitée afin d'accélérer la revitalisation et de développement du territoire, tant dans une perspective économique que de transition sociale et écologique. Le moment est venu de mettre fin à des décennies de négligence et de demi-mesures pour l'Est. » - Christian Yaccarini, Président et Chef de la direction de la Société de développement Angus

« Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) nous dit clairement qu'il faut changer nos modes de vie. Au Québec, plus de 43 % de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent des transports, il nous faut des solutions à la hauteur. Il est essentiel de s'appuyer sur les meilleures pratiques à l'international en matière de transport durable, et c'est en plein ce que nous proposons avec le projet qu'on met sur la table aujourd'hui. », - Christian Savard, Directeur général de Vivre en Ville

Unir les visions du Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal

Le nouveau REM de l'Est répond aux ambitions du Gouvernement du Québec de développer un mode de transport structurant pour l'Est de Montréal et celle de la Ville de Montréal qui souhaite desservir de nombreux quartiers montréalais mal desservis, soulager la ligne orange et faire avancer le transport à Montréal. Le nouveau REM de l'Est est un projet ambitieux qui unit les projets du Gouvernement du Québec et ceux de la Ville de Montréal en matière de transport collectif.

Que ce soit le Plan pour une économie verte (PEV), la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) ou la Politique de mobilité durable (PMD), le nouveau REM de l'Est répond aux ambitions du gouvernement de faire plus et mieux pour le Québec. Il contribue également à l'atteinte des objectifs du Plan climat de la Ville de Montréal et à son Plan d'urbanisme et de mobilité 2050.

Une connexion directe entre l'Est et le coeur de la métropole

Le nouveau REM de l'Est présente 5 nouveaux points de correspondance avec le réseau actuel, dont une connexion directe avec la Gare Centrale. Il assure une grande couverture géographique de l'Est, notamment auprès de clientèles mal desservies actuellement, et assure une intégration efficace dans le grand réseau express métropolitain (REM).

Ce tracé assure un service, en site propre, alliant fréquence, vitesse, fiabilité et d'expérience équivalente à celle du métro pour les résident.e.s de l'Est de Montréal, qui ont été laissés pour compte depuis des décennies. Rappelons que selon un sondage Léger réalisé pour le compte de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal en avril dernier, le projet de REM de l'est, en site propre, recueillait l'appui impressionnant des deux-tiers des résident.e.s de l'Est.

La proposition assure également que l'Est bénéficie de son fort potentiel de développement. Le territoire compte près de 900 000 habitants (485 990 travailleurs), ce qui représente 52% de la population totale de la ville de Montréal et 10% du Québec. Selon le livre blanc Cap du l'Est de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, la région dispose de:

7,68 km2 d'espaces industriels disponibles ;

Prix du pi2 industriel 9% moins cher que dans l'Ouest de Montréal ;

15 parcs industriels totalisant 90 millions de pi2.

« Le nouveau REM de l'Est facilitera la vie de la population de l'Est et rendra leur expérience agréable et efficace. Le projet permet de desservir plus de gens et donc d'être un réel levier de revitalisation économique pour le secteur. Nous sommes prêts à présenter ce projet en détail à tous ceux et celles qui s'intéressent au développement économique de l'Est de Montréal, en particulier dans ce contexte électoral. » - Christian Yaccarini, Président et Chef de la direction de la Société de développement Angus

Pour consulter les détails du Nouveau REM de l'Est: une connexion directe entre l'Est et le cœur de la métropole, cliquez ici: LIEN (FICHE TECHNIQUE) .

