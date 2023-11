JPA Health dévoile la cote d'interconnexion permettant de mesurer les relations entre les différents publics clés

WASHINGTON, le 1er nov. 2023 /CNW/ -- Un nouveau rapport de JPA Health intitulé « One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health » (Un seul monde, une seule santé : explorer les interconnexions entre la santé humaine, animale et environnementale) révèle un manque préoccupant de communication et de collaboration entre les acteurs mondiaux influents en matière de santé humaine, animale et environnementale.

Le tableau d’interconnexion One Health. SOURCE D’ATTRIBUTION : JPA Health, « One World, One Health : Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health » (PRNewsfoto/JPA HEALTH COMMUNICATIONS)

Le concept One Health, approuvé par l' Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention , reconnaît la nécessité d'une plus grande collaboration entre les acteurs dans les domaines de la santé humaine, animale et environnementale1,2. Les Objectifs de développement durable des Nations Unies reflètent également les principes d'Une seule santé, notamment Faim zéro (objectif 2), Accès à la santé (objectif 3), Accès à l'eau salubre et à l'assainissement (objectif 6), Vie aquatique (objectif 14) et Vie terrestre (objectif 15)3.

« Nous espérons que cette analyse servira de catalyseur au changement, et qu'elle suscitera des dialogues et une action collaborative vers un avenir où le concept One Health sera adopté comme base pour relever les défis complexes de santé de notre époque », a déclaré le professeur Michael Lairmore DVM, PhD, professeur émérite et ancien doyen de l'Université de Californie à Davis, qui a contribué au rapport.

Pour produire le rapport, l'outil d'analyse GRETEL® de JPA Health a été utilisé afin d'évaluer les liens et l'influence entre les organisations et les individus (en utilisant l'analyse des réseaux sociaux comme intermédiaire). Voici les principaux constats :

Les dialogues autour du concept One Health se déroulent en vase clos. Les acteurs de la santé se parlent entre eux mais ne mobilisent pas d'autres intervenants essentiels dans les secteurs de la santé animale, humaine et environnementale. Les acteurs du climat et de la conservation sont presque absents des dialogues et des interactions autour de One Health. Bien que deux des principaux acteurs de la santé animale et de la santé humaine participent à des discussions sur One Health (cotes d'interconnexion de 2,76 et de 1,44 respectivement), les acteurs des secteurs du climat et de la conservation participent peu aux dialogues et aux interactions dans la sphère One Health (cotes d'interconnexion de 0,21 et de 0,33 respectivement). Les décideurs sont déconnectés de One Health. Aux États-Unis, l'un des pays les plus puissants et les plus influents, les décideurs sont généralement détachés des dialogues ayant trait à One Health (cote d'interconnexion de 0,11).

Pour générer ces résultats, JPA Health a utilisé la « cote d'interconnexion » et une analyse des parties prenantes pour évaluer l'efficacité avec laquelle les différents acteurs construisent des connexions sociales et diffusent des messages. Une cote d'interconnexion de 1,0 ou plus indique des messages ayant une plus grande propension à la diffusion à grande échelle. Cependant, il est préférable que la cote soit proche de 2,0 ou supérieure pour optimiser la portée du message et la sensibilisation globale.

« Nous avons élaboré ce rapport afin de souligner le besoin urgent pour toutes les parties prenantes, y compris les chefs de la direction et les hauts dirigeants, de prioriser l'approche One Health et de travailler de manière plus intentionnelle pour protéger la santé humaine et animale, ainsi que pour assurer la durabilité à long terme de notre planète », explique Carrie Jones, cheffe de la direction de JPA Health. « Nous exhortons les personnalités du monde des affaires à établir un précédent, en défendant la communication intersectorielle et en s'engageant ensemble envers un monde plus sain. Ce n'est pas seulement une obligation morale, c'est aussi une nécessité stratégique pour la réussite durable et à long terme des affaires. »

Les lacunes dans le dialogue autour de One Health identifiées par l'analyse de JPA Health pourraient être comblées de plusieurs façons, notamment par des politiques fédérales, étatiques et locales intégrées et améliorées, par des campagnes de communication ciblées, par des partenariats intersectoriels plus solides, ainsi que par des efforts plus authentiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

Vous pouvez consulter le rapport intégral ici .

Approche

JPA Health a utilisé son outil exclusif d'analyse alimenté par l'intelligence artificielle, GRETEL® , pour analyser les données des réseaux sociaux d'août 2022 à juillet 2023. Cette analyse a révélé des informations importantes sur l'approche One Health, y compris la façon dont les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale communiquent entre eux. Bien que les initiatives One Health aient un impact mondial, le rapport montre que les principaux acteurs des domaines de la santé, de la médecine et des sciences ne mènent pas de dialogues continus et approfondis à propos de One Health. Il met également en évidence la communication limitée entre ces acteurs, soulignant le besoin urgent d'une meilleure collaboration pour relever les défis complexes de la santé mondiale.

À propos de JPA Heath

JPA Health est une agence indépendante à services complets primée créée en 2007. Avec des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'agence propose des services de marketing, de relations publiques et de défense. JPA Health a récemment été nommée Agence de l'année 2023 par PR Daily. Le cabinet est un chef de file du secteur de la santé en raison de son travail primé de conception de campagnes de santé qui favorisent le changement et produisent des résultats mesurables. La passion de l'équipe de JPA Health est d'aider les personnes à vivre en meilleure santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.jpa.com.

À propos de GRETEL®

Le moteur de communication de précision exclusif GRETEL est conçu pour aider les utilisateurs à naviguer dans le paysage complexe des communications de santé en fournissant des informations axées sur les données, en définissant les tendances et en comprenant les préférences du public. En analysant de grands ensembles de données, le moteur est capable d'identifier des thèmes, des tendances et des préférences dans des domaines de santé spécifiques, permettant l'élaboration de stratégies de messages ciblées et efficaces pour interagir avec les différents publics.

À propos de One Health

One Health (Une seule santé) reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. La prévention des maladies et la surveillance des zoonoses peuvent réduire le risque d'épidémies graves. La santé de l'environnement a un impact sur les humains, les animaux et les plantes. La déforestation, la pollution et les changements climatiques ont des conséquences sur tous les domaines propres à One Health et, en considérant ces questions de manière holistique, nous pouvons nous attaquer à des problèmes complexes de santé mondiale et obtenir de meilleurs résultats pour nous tous1,2.

Références

Organisation mondiale de la santé OMS. One Health. https://www.who.int/ health-topics/one-health#tab=tab_1. Publié le 9 mai 2022. Centers for Disease Control and Prevention. One Health Basics. Centers for Disease Control and Prevention. Publié le 5 novembre 2018. https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html THE 17 GOALS | Sustainable Development. https://sdgs.un.org/goals .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2263514/JPA23_One_Health_Report_page13.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1941041/4374667/JPA_Health_Logo.jpg

SOURCE JPA HEALTH COMMUNICATIONS

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Bethany Hardy, [email protected], +1-202-277-3848, Abdul Rahman Khalifeh, [email protected], +44-7463317575