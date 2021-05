Dans le cadre du projet de La question à un billion de dollars, le Centre a mené plus de 50 entrevues avec des cadres supérieurs, sondé plus de 175 chefs d'entreprise et organisé cinq ateliers pour recueillir des idées sur les façons dont le Canada peut survivre et prospérer dans la nouvelle normalité post-vaccin

TORONTO, le 26 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Boston Consulting Group et le Centre pour l'avenir du Canada de BCG ont publié de nouvelles recherches qui explorent la relance post-pandémie au Canada, au fur et à mesure que les vaccins sont déployés. Alors que la crise entame sa prochaine phase, BCG recommande des priorités aux entreprises, aux gouvernements et aux autres institutions canadiennes pour prospérer. La question à un billion de dollars : comment survivre et prospérer dans la nouvelle réalité canadienne post-vaccin propose un plan d'action comprenant 6 priorités que les leaders canadiens doivent adopter pour à la fois gérer l'impact de la pandémie et saisir les opportunités inattendues qu'elle a créées.

« Nous avons commencé par poser une question simple : comment le Canada pourra survivre et prospérer dans la normalité post-vaccin », a déclaré Keith Halliday, directeur du Centre pour l'avenir du Canada du BCG. « Nous voulons fournir aux leaders des secteurs privé et public un plan d'action qui couvre les principaux facteurs qui leur permettront de réussir dans un environnement futur hautement incertain. »

La question à un billion de dollars s'appuie sur une recherche exhaustive visant à recueillir les points de vue des PDG canadiens, des cadres supérieurs et d'autres leaders d'opinion sur la façon dont le Canada peut survivre et prospérer dans le contexte de la normalité post-vaccin. Les données de ce programme ont été distillées en six priorités pour le pays au cours des 18 à 36 prochains mois. Ces priorité incluent les talents, le numérique, la vie et le travail après la COVID-19, le climat et l'énergie, la cohésion sociale et la résilience nationale.

« Avec le déploiement du vaccin en cours, la question n'est pas de savoir si nous allons passer à travers la crise actuelle, mais à quoi ressemblera le Canada une fois que la pandémie sera terminée », a déclaré Christine Wurzbacher, directrice générale et associée de BCG Montréal. « Nous savons maintenant que la collaboration de l'ensemble de la société est possible pour réaliser de grandes choses, et nous devons prendre des mesures qui peuvent assurer un avenir prospère pour la prochaine génération. »

Six priorités pour la relance post-pandémie

Les recherches de BCG ont permis d'identifier six priorités que les leaders canadiens peuvent adopter, notamment redoubler d'efforts pour faire progresser les initiatives qui étaient déjà prioritaires avant la crise et mettre autant d'énergie pour tirer parti des changements rapides amenés par la crise.

Numériser comme si nous étions en 2020. Les entreprises doivent maintenir le rythme et l'ampleur de la vague de numérisation du début de la pandémie autant au niveau des outils existants que de l'investissement dans de nouveaux domaines comme les chaînes d'approvisionnement numériques et l'analytique avancée.

Les entreprises doivent maintenir le rythme et l'ampleur de la vague de numérisation du début de la pandémie autant au niveau des outils existants que de l'investissement dans de nouveaux domaines comme les chaînes d'approvisionnement numériques et l'analytique avancée. Réduire les émissions de carbone comme s'il s'agissait de la COVID-19. Le gouvernement, les sociétés et les ménages doivent décarboniser avec la même urgence prise pour aplatir la courbe et adopter une approche semblable où l'ensemble de la société travaille de concert. La direction gouvernementale sera essentielle pour créer un environnement propice à l'investissement et faciliter une transition juste pour nos travailleurs du secteur de l'énergie.

Le gouvernement, les sociétés et les ménages doivent décarboniser avec la même urgence prise pour aplatir la courbe et adopter une approche semblable où l'ensemble de la société travaille de concert. La direction gouvernementale sera essentielle pour créer un environnement propice à l'investissement et faciliter une transition juste pour nos travailleurs du secteur de l'énergie. Libérer les talents grâce à de nouvelles façons de travailler. Les dirigeants devraient profiter de l'ouverture au modèle « travail à partir de n'importe où » afin d'accroître l'accès aux talents au Canada et à l'étranger, et les gouvernements devraient favoriser l'immigration. Ensemble, nous devons remanier nos stratégies de gestion des talents pour le télétravail afin d'attirer et de conserver les talents, de stimuler la productivité et d'améliorer la participation de tous au marché du travail.

Les dirigeants devraient profiter de l'ouverture au modèle « travail à partir de n'importe où » afin d'accroître l'accès aux talents au et à l'étranger, et les gouvernements devraient favoriser l'immigration. Ensemble, nous devons remanier nos stratégies de gestion des talents pour le télétravail afin d'attirer et de conserver les talents, de stimuler la productivité et d'améliorer la participation de tous au marché du travail. S'adapter au consommateur après la COVID-19. Les entreprises et les organismes gouvernementaux doivent adapter leurs offres de produits et leurs stratégies de distribution pour suivre le rythme de la transition vers une augmentation du temps passé à la maison et en ligne. Il est d'autant plus important pour le secteur de la vente au détail d'améliorer sa productivité en utilisant une approche numérique.

Les entreprises et les organismes gouvernementaux doivent adapter leurs offres de produits et leurs stratégies de distribution pour suivre le rythme de la transition vers une augmentation du temps passé à la maison et en ligne. Il est d'autant plus important pour le secteur de la vente au détail d'améliorer sa productivité en utilisant une approche numérique. · Se montrer à la hauteur des nouvelles attentes sociales. Les enjeux sociaux font de plus en plus partie des priorités pour les conseils d'administration, et les communautés s'attendent de plus en plus à ce que les entreprises prennent position. Les entreprises doivent tenir compte des clivages qui leur sont pertinentes et des domaines où elles peuvent avoir un impact positif, tandis que le gouvernement devra également adapter les programmes sociaux pour soutenir les Canadiens les plus durement touchés par la COVID-19.

Les enjeux sociaux font de plus en plus partie des priorités pour les conseils d'administration, et les communautés s'attendent de plus en plus à ce que les entreprises prennent position. Les entreprises doivent tenir compte des clivages qui leur sont pertinentes et des domaines où elles peuvent avoir un impact positif, tandis que le gouvernement devra également adapter les programmes sociaux pour soutenir les Canadiens les plus durement touchés par la COVID-19. Développer une résilience à long terme dès maintenant. Nous devons nous préparer pour la prochaine crise dès maintenant. Une des étapes cruciales est la refonte de nos chaînes d'approvisionnement pour les biens essentiels. Nous devons également investir dans les infrastructures sociales et physiques, supportant notre capacité d'intervention en cas de pandémie. De plus, nous devons gérer l'endettement record des ménages, des entreprises et des gouvernements - fédéral et provinciaux.

Ces mesures auront un impact profond sur la croissance économique, ce qui est essentiel à la fois pour soutenir notre dette dans l'après-COVID-19 et pour financer les investissements économiques et sociaux essentiels pour prospérer à long terme. Les données de BCG montrent qu'une augmentation croissante du taux de croissance annuel du Canada de seulement 1 point de pourcentage peut stimuler le PIB d'environ 250 milliards de dollars d'ici 2030, soit 6 000 $ par Canadien. Pour atteindre ces objectifs, la collaboration entre les gouvernements, les entreprises canadiennes et d'autres acteurs sera primordiale.

Pour en savoir plus sur les recommandations du Centre pour l'avenir du Canada du BCG et lire La question à un billion de dollars : comment survivre et prospérer dans la nouvelle réalité canadienne post-vaccin dans son intégralité, cliquez ici : https://www.bcg.com/fr-ca/thriving-in-the-post-vaccine-normal

