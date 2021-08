Le rapport aide les entreprises manquant de temps et d'argent à améliorer leur couverture d'assurance

BURLINGAME, Californie, 17 août 2021 /CNW/ - Tugboat Logic, la plus importante compagnie d'assurance en matière de sécurité, a annoncé aujourd'hui le lancement de son rapport d'attestation, qui donne aux petites et moyennes entreprises (PME) un meilleur moyen de démontrer leur couverture d'assurance en matière de sécurité. Le rapport permet aux PME, qui manquent souvent de ressources pour un programme de sécurité de l'information, de mettre en place des contrôles incontournables et de prouver qu'ils fonctionnent.

Les entreprises qui tirent parti du rapport d'attestation de Tugboat Logic reçoivent des conseils sur la mise en œuvre de 20 contrôles de sécurité qui reflètent les meilleures pratiques du Center for Internet Security et de la Cloud Security Alliance. Une fois que tous les contrôles sont opérationnels, les entreprises peuvent générer le rapport d'attestation pour prouver qu'elles sont conformes et, à partir de là, le rapport peut être généré en tout temps. De cette façon, les entreprises peuvent offrir un regard en temps réel sur leur couverture en matière de sécurité et établir un lien de confiance avec les clients actuels et potentiels, au besoin.

De plus, elles peuvent utiliser l'insigne de certification du rapport pour promouvoir leur couverture et renforcer leur crédibilité sur le marché. Enfin, grâce à la plateforme de Tugboat Logic, les entreprises peuvent suivre le caractère opérationnel de leurs contrôles et s'assurer qu'ils sont toujours effectifs.

Le rapport d'attestation de Tugboat Logic est une autre façon pour les entreprises de prouver qu'elles sont bien couvertes pour les clients actuels et potentiels. Étant donné qu'une vérification par un tiers prend habituellement de 4 à 12 mois, ce module aide les entreprises à créer un rapport d'« auto-attestation » en une fraction de temps pour faire avancer le processus de vente :

Lancer rapidement un programme de sécurité de l'information crédible : Le rapport fournit des mesures de contrôle préétablies fondées sur les meilleures pratiques de l'industrie. Les clients vérifient que tous les contrôles ont été mis en œuvre sur la plateforme de Tugboat Logic et recueillent automatiquement des preuves pour s'assurer qu'ils sont toujours conformes aux normes.

Ray Kruck, fondateur et chef de la direction de Tugboat Logic, a déclaré : « De nombreuses petites et moyennes entreprises ont du mal à faire de la sécurité une priorité. Parce que nous sommes déterminés à assurer la sécurité pour tous, nous avons créé le rapport d'attestation de Tugboat Logic, qui offre un point d'entrée accessible dans le monde de la sécurité et de la conformité. Les entreprises seront en mesure de démontrer leur couverture de sécurité et d'aller de l'avant dans leur processus de vente sans longs délais et dépenses importantes. »

