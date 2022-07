Fix Auto s'engage aussi comme commanditaire principal et invite d'autres compagnies à se joindre pour soutenir l'équipe.

BLAINVILLE, QC, le 25 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le nouveau propriétaire majoritaire potentiel du Titan d'Acadie-Bathurst, M. Steve Leal, président et chef de la direction de Réseau Fix Monde, confirme que l'équipe va demeurer sur place pour la saison de son 25e anniversaire, si une entente est conclue.

Steve Leal a annoncé à l'organisation qu'il n'y a pas de plans immédiats pour déplacer l'équipe. « Nous sommes engagés à garder l'équipe dans la communauté dans un avenir prévisible », a déclaré Leal. « Il n'y a aucun plan pour retirer le hockey d'Acadie-Bathurst ».

Dans le cadre de la revue diligente, un examen stratégique de l'équipe et de ses opérations est en cours. « Bathurst mérite du hockey de qualité et une équipe qu'ils peuvent soutenir », a déclaré Leal. « Nous sommes dédiés à la construction d'une fondation plus solide pour le hockey dans la communauté ».

M. Leal est le propriétaire majoritaire, président et chef de la direction de Réseau Fix Monde. Établi à Blainville (Québec), Réseau Fix est un chef de file mondial dans le secteur des services du marché secondaire de l'automobile, composé de plusieurs marques, dont Fix Auto, NOVUS Vitres, Carrossier ProColor, Service auto Speedy et SRP. L'entreprise compte plus de 2 000 points de service dans le monde entier.

Il s'agit de la première aventure de M. Leal comme propriétaire d'une équipe professionnelle de hockey. Un ancien joueur de hockey compétitif qui est passionné par ce sport, Leal ne prend pas ce nouveau rôle à la légère. « Ce serait un honneur de faire partie de l'équipe du Titan d'Acadie-Bathurst, et je reconnais l'importance du programme pour la région de la Baie des Chaleurs et de la Péninsule acadienne », a déclaré M. Leal. « Je m'engage également à faire de Fix Auto un commanditaire principal pour les cinq prochaines saisons et j'encourage tout le monde à se joindre à nous pour soutenir l'équipe par le biais de commandites ainsi qu'en assistant aux matchs. »

