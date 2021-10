Le modèle économique montre que le test de dépistage de l'ARNm du virus du papillome humain (VPH) pourrait éliminer des dizaines de milliers de tests et de procédures chaque année

MISSISSAUGA, ON, le 26 oct. 2021 /CNW/ - Un nouveau modèle économique conçu par Aquarius Population Health et récemment publié dans le magazine Preventive Medicine Reports montre que si le test de dépistage de l'ARNm du virus du papillome humain (VPH) était mis en place en Ontario dans le cadre du programme de dépistage du cancer du col de l'utérus, en remplacement du test de dépistage de l'ADN du virus, cela pourrait générer des économies annuelles de plus de 4 millions de dollars pour la province, en plus d'éviter des colposcopies inutiles et des tests de dépistage supplémentaires. Le modèle offrait une simulation des effets du programme de dépistage principal du VPH proposé et préparé pour l'Ontario. Il comparait deux types de tests de dépistage du VPH à haut risque : les tests de dépistage de l'ARN messager et de l'ADN du virus1.

Le cancer du col de l'utérus est principalement causé par une infection génitale chronique2. Le VPH peut être détecté en utilisant des tests de dépistage de l'ARNm ou de l'ADN du virus, mais les tests de dépistage de l'ARNm détectent de manière plus précise les infections actives, ce qui réduit les résultats faussement positifs3,4. Cette précision additionnelle est responsable de la réduction des colposcopies et tests inutiles, ce qui pourrait réduire l'angoisse inutile que les femmes ressentent lors de résultats faussement positifs5,6.



« Le Canada vise à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040, et c'est tout à fait faisable, explique la Dre Elisabeth Adams, directrice générale et fondatrice d'Aquarius Population Health. Grâce à ces conclusions, les gouvernements à l'échelle du pays ont la possibilité de créer des programmes de dépistage sûrs, efficaces et rentables qui permettront de réduire le taux de cancer du col de l'utérus et de progresser vers notre objectif. »

Les cas de cancer du col de l'utérus au Canada ont baissé au cours des dernières années en raison des programmes de dépistage comprenant tests Pap ou cytologique7. Le cancer du col de l'utérus demeure cependant un cancer féminin courant qui peut être évité1. L'année dernière, le Partenariat canadien contre le cancer a fait appel à des partenaires en soins de santé et aux communautés canadiennes pour éliminer ce type de cancer au Canada d'ici 20408. Cet effort a entraîné la création et la mise en œuvre du plan du gouvernement canadien pour l'objectif d'élimination de l'Organisation mondiale de la santé au pays9.



Depuis 2012, les directives de l'Ontario recommandent un examen cytologique de dépistage1. Cependant, comme le cancer du col de l'utérus est principalement causé par une infection génitale chronique du VPH à haut risque, l'Ontario procède à l'évaluation de la mise en œuvre de tests du VPH dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus10.



Au sujet de l'étude

L'étude, A health economic model to estimate the costs and benefits of an mRNA vs DNA high-risk HPV assay in a hypothetical HPV primary screening algorithm in Ontario, Canada , a été publiée dans le numéro de septembre 2021 de la revue Preventive Medicine Reports. Il s'agit d'une étude indépendante réalisée avec le soutien financier de Hologic, Inc1.

L'algorithme du programme de dépistage du cancer du col de l'utérus anglais a été adapté pour simuler un modèle par arbre de décision, car il était comparable à l'algorithme proposé par le groupe de travail responsable des directives en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus de l' Ontario 11 .

. Lors de l'utilisation de l'algorithme de dépistage primaire du VPH, les échantillons de tissus cervicaux ont été examinés pour déceler la présence du VPH à haut risque. Les femmes dont les échantillons étaient positifs ont subi un test cytologique et ont été soumises à une colposcopie si des cellules anormales avaient été trouvées. Les patientes dont les résultats de dépistage étaient positifs, mais qui ont obtenu des résultats négatifs à l'examen cytologique ont été convoquées pour un suivi 12 mois plus tard1. En Ontario , une cohorte de 2,25 millions de femmes âgées de 30 à 65 ans a participé au dépistage du cancer du col de l'utérus et a subi l'examen de dépistage de base jusqu'aux visites de suivi. Le modèle aboutit à trois cas de figure : décharge et examen de routine, perte de suivi ou envoi en colposcopie1.

À propos du cancer du col de l'utérus au Canada

Chaque année au Canada, plus de 1 300 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du col de l'utérus et plus de 400 meurent de la maladie12. Presque que tous les cas de cancer du col de l'utérus sont causés par le VPH13, qui peut être évité grâce à un vaccin. Le vaccin financé par des fonds publics est administré aux étudiants et étudiantes de chaque province et territoire par l'intermédiaire de programmes scolaires14. Un dépistage régulier de la population féminine adulte est également essentiel, car un cancer du col de l'utérus repéré tôt offre un taux élevé de survie15.

Au sujet de Hologic

Hologic, Inc. est une société de technologie médicale novatrice principalement axée sur l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes grâce aux dépistages et aux traitements précoces. Pour obtenir plus d'information sur Hologic, veuillez visiter www.hologic.com.

Au sujet d'Aquarius Population Health

Aquarius Population Health est une société de recherche indépendante qui fournit des données afin d'aider à la prise de décisions fondées sur des preuves scientifiques dans le cadre des soins et des traitements prodigués aux patients. La société est spécialisée dans l'évaluation de l'économie de la santé et des effets de l'utilisation des produits et services de soins.

