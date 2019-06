Le nouveau Programme de concessions de l'Aéroport YOW décolle

Un des éléments clés de ce processus visait à s'assurer que la région d'Ottawa-Gatineau serait représentée dans l'aérogare, ce qui a favorisé l'instauration des partenariats suivants :

SSP Canada :

Big Rig Brewery;

Bridgehead Coffee;

La Bottega Nicastro;

Zak's Diner.

Ces marques locales rejoindront les bannières emblématiques de plus que les marques appartenant à SSP Canada, notamment :

Tim Hortons ;

; Canal Market Hall;

Urban Crave.

Paradies Lagardère :

Dylan's Candy Bar ;

; Maison de la Presse ;

; TripAdvisor;

Relay;

No Boundaries;

The Locks.

Les produits locaux suivants seront offerts dans les boutiques de Paradies Lagardère :

Bee Savvy;

Hummingbird Chocolate;

Low Poly Crafts;

Purple Urchin;

Split Tree Cocktail;

Strut Jewelry;

Top Shelf Preserves, parmi d'autres.

Le programme de concessions est l'un des quatre piliers sur lesquels porte le programme d'amélioration YOW+, les autres étant la relocalisation du contrôle préembarquement du niveau 2 au niveau 3, la construction par le Groupe Germain Hôtels de l'Hôtel Alt Aéroport d'Ottawa et la construction de la station du train léger sur rail. En tout, 27 millions $ seront investis dans le programme de construction lié aux concessions qui sera échelonné sur deux ans, dont 12 millions $ seront assumés par YOW et les autres 15 millions $ par les titulaires des accords-cadres de concessions. En somme, YOW+ représentera des investissements de plus de 100 millions $ dans la communauté par l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa et les partenaires de ses projets.

Administration de l'aéroport international d'Ottawa

« Nous sommes fiers de dévoiler quelles concessions de restauration et de vente au détail seront réunies chez YOW, où l'on trouvera entre autres les marques locales telles que Big Rig Brewery, Bridgehead Coffee, La Bottega et Zak's Diner, et des marques emblématiques comme Subway et Dylan's Candy Bar », a souligné Mark Laroche, Président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. « Nous avons été à l'écoute de nos passagers et de nos employés tout en incluant des options plus actuelles, une diversité de produits et de magnifiques aménagements. Nous avons confiance que ce nouveau programme plaira à tous. »

« Grâce aux efforts soutenus par l'équipe de l'Administration et de nos partenaires SSP Canada et Paradies Lagardère, le Programme de concessions de l'Aéroport hissera YOW à un niveau supérieur sur le plan de la qualité, du choix et de l'expérience globale des passagers. Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué à la création de ce fantastique programme », a déclaré Code Cubitt, Président du CA de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa.

SSP Canada

Gary A. Jacobus, Vice-président senior du développement des affaires, a déclaré : « Actuellement un leader exemplaire dans la façon qu'un portail peut servir de moteur économique majeur pour une région tout en étant un leader de classe mondiale, obtenant plusieurs prix de l'ASQ pour la qualité de son service à la clientèle, YOW poursuit son succès grâce aux efforts déployés dans les communautés locales et régionales. SSP Canada est ravi d'offrir un portfolio rempli de marques locales, régionales et nationales qui mettent en valeur les services de restauration exceptionnels de cette région. SSP Canada est fier d'offrir une saveur unique à l'aéroport de la capitale nationale du Canada. »

Paradies Lagardère

« Paradies Lagardère se réjouit d'avoir l'occasion de poursuivre sa relation d'affaires de longue date avec l'Aéroport international d'Ottawa et de travailler avec l'aéroport dans sa prochaine phase excitante », a déclaré Gregg Paradies, Président et chef de la direction, Paradies Lagardère. « Nous offrons des marques renommées telles que Dylan's Candy Bar et TripAdvisor, des marques exclusives tout comme la populaire et primée No Boundaries, et sans oublier The Locks qui a été conçue pour les voyageurs de YOW. Paradies Lagardère a confiance que le programme de vente au détail mis sur pied, incluant une sélection exceptionnelle de produits authentiques provenant de commerçants locaux, offrira aux voyageurs une expérience client sans pareille. »

Au sujet de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa

L'AAIO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'aéroport pour soutenir la croissance économique de la région de la capitale du Canada et génère plus de 2,2 milliards $ annuellement en activité économique totale dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

