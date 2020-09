AUSTIN (Texas), le 16 septembre 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, à Spiceworld 2020, D-Link dévoile son premier point d'accès WiFi 6 Nuclias Cloud (DBA-X2830P), offrant des vitesses AX3600 ultrarapides et des gains en efficacité de réseau à sa solution de gestion. D-Link présente également deux points d'accès Nuclias Cloud AC1300 Wave 2 (DBA-3620P et DBA-3621P), ce qui accroît la couverture et la productivité du WiFi pour les cafés extérieurs et les zones de magasinage ou les environnements combinés domicile-classe.

« Les organisations veulent des solutions de réseau hautement flexibles et d'envergure pour soutenir les employés, les éducateurs et les utilisateurs finaux qui ont besoin d'une connectivité haute vitesse pour effectuer des tâches à distance et sur place. Outre l'amélioration de l'expérience utilisateur, les entreprises ont également besoin d'un système complet, mais simple, de gestion de réseau 24 heures sur 24 », a déclaré Raman Bridwell, vice-président, Produits et services à D-Link Systems. « L'évolution de notre solution Nuclias Cloud témoigne de la direction que prennent les professionnels des TI et de notre engagement envers la conception de niveau supérieur. »

Gestion de l'infonuagique de prochaine génération pour les environnements de protocole SMB chargés.

Le point d'accès innovateur AX3600 (DBA-X2830P) intègre le WiFi 6, aussi appelé AX, dans une plateforme de gestion de réseau infonuagique à 100 %, ce qui améliore considérablement l'expérience des utilisateurs grâce à des capacités simples d'administration de compte et d'attribution de bande passante dans l'ensemble des scénarios d'activités. Le résultat : une excellente efficacité du réseau, une plus grande connectivité des appareils mobiles et de l'IdO et une faible congestion du réseau dans les milieux professionnels à trafic élevé. Nuclias Cloud AX3600 AP réduit encore davantage le besoin des fournisseurs de services gérés d'investir et de superviser des serveurs complexes pour les clients d'affaires et les scénarios d'affaires. Le déploiement et la personnalisation virtuels sans contact au moyen de l'application intuitive permettent également aux intégrateurs de respecter les mesures de distanciation physique d'aujourd'hui.

Offres du point d'accès Cloud WiFi 6 :

Vitesses de débit allant jusqu'à 3,6 Go (1147 + 2402 Mbps)

Capacité des canaux de 160 MHz

La technologie MU-MIMO maximise les flux spatiaux pour réduire la latence du réseau et augmenter la largeur de bande

Alimentation par câble Ethernet (PoE) de 802.3at

Application d'accompagnement gratuite pour ordinateurs de bureau et tablettes (Android ou iOS)

Connectivité exceptionnelle partout et en tout temps

Un duo de points d'accès AC1300 Wave 2 (DBA-3620P et DBA-3621P) élargit la gamme sans fil d'une entreprise et sa couverture pour des applications extérieures particulièrement denses, comme des universités ou des hôtels de luxe. Les AP comportent un déploiement à distance, une configuration du système et une analyse continue du site pratiques au moyen d'une application infonuagique compatible. Les deux modèles sont dotés de réseaux d'antennes de qualité supérieure, de composants résistants aux intempéries et à la poussière et de matériaux durables.

Caractéristiques des points d'accès extérieurs

Taux de données simultanées sur bande double combinés de 1,3 Gbps

Alimentation par câble Ethernet (PoE) 802.3at pour des économies d'énergie

Connectivité du port de la console RJ45

Disponibilité et prix

Le point d'accès Nuclias Cloud AX3600 WiFi 6 (DBA-X2830P) et les points d'accès extérieurs AC1300 Wave 2 (DBA-3620P et DBA-3621P) de D-Link seront offerts dès septembre et octobre.

