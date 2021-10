Le nouveau plan stratégique de la Marche des dix sous du Canada promet de véritables changements pour les personnes qui vivent avec un handicap

Plus de 65 ans après la création du vaccin antipolio, l'œuvre de bienfaisance chef de file évolue encore une fois pour répondre aux besoins des personnes qui vivent avec un handicap

TORONTO, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Le 24 octobre est la Journée mondiale de la polio, une journée quand les personnes à l'échelle mondiale soutiennent la lutte pour endiguer la polio. La Marche des dix sous du Canada souligne l'occasion en dévoilant un nouveau plan stratégique qui repense avec assurance ce que l'organisation peut être et faire pour transformer la vie des plus de six millions de personnes à l'échelle du Canada qui vivent avec un handicap. Nommé « L'équité avant tout. Accroître l'autonomie. », le Plan stratégique 2021-2024 est aussi doté d'un nouvel objectif, et d'une nouvelle mission et vision pour répondre aux besoins actuels.

« En tant que chef de file à l'échelle nationale du secteur des services pour les personnes qui ont un handicap, nous avons un important rôle à jouer pour créer un meilleur futur pour les personnes qui vivent avec toute forme de handicap, dans chaque partie du Canada, » dit Leonard Baker, président et PDG de la Marche des dix sous du Canada. « Notre nouveau plan stratégique est le plus ambitieux, mais si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que les objectifs ambitieux peuvent être atteints; les obstacles peuvent être surmontés, et nous pouvons créer des communautés où les personnes qui ont un handicap vivent et prospèrent à l'échelle du Canada. »

La Marche des dix sous du Canada est formée dans les années 1950 quand un groupe de mères se sont unies pour trouver un remède pour la polio. Quand un vaccin a été créé, l'organisme a pivoté pour soutenir les survivants de la polio, les personnes qui ont un handicap physique, et plus tard, toutes les formes de handicap. Maintenant, l'un des plus grands fournisseurs les plus respectés au Canada de services pour les personnes qui ont un handicap, la Marche des dix sous du Canada évolue encore une fois. À l'aide du Plan stratégique 2021-2024, l'organisme vise à changer la façon dont les personnes qui vivent avec un handicap sont comprises et incluses dans la société, et à améliorer l'équité dans tous les aspects de la vie au Canada.

« Les besoins de la communauté des personnes qui ont un handicap changent, et la Marche des dix sous du Canada change, » ajoute M. Baker. « Notre organisme est une ressource de confiance depuis plus de sept décennies. Ce plan stratégique est notre promesse aux personnes qui vivent avec un handicap; nous écoutons, et nous sommes engagés à entamer les obstacles qu'ils nous ont dit qui continuent de les entraver. »

Pour créer le plan, la Marche des dix sous du Canada a discuté avec presque 1000 personnes affectées par un handicap. Le plan vise quatre domaines qui reflètent les obstacles auxquels fait face la grande communauté diversifiée de personnes au Canada qui ont un handicap, et leurs besoins, vœux et aspirations. Chaque domaine se fonde sur une force fondamentale de la Marche des dix sous du Canada en matière du service pour un meilleur futur pour les personnes qui vivent avec un handicap.

Les quatre domaines d'intérêt dans le Plan stratégique 2021-2024 sont les suivants :

Le meilleur début pour les enfants, les jeunes, et les familles : Le parcours de grandir avec un handicap peut difficile et turbulent et affecter toute la famille. La Marche des dix sous du Canada travaillera pour assurer que les enfants et les jeunes qui vivent avec un handicap puissent atteindre leur plein potentiel, en prospérant à chaque étape de leur développement.

Le parcours de grandir avec un handicap peut difficile et turbulent et affecter toute la famille. La Marche des dix sous du travaillera pour assurer que les enfants et les jeunes qui vivent avec un handicap puissent atteindre leur plein potentiel, en prospérant à chaque étape de leur développement. L'indépendance au domicile et dans la communauté : Les personnes qui ont un handicap recherchent le choix et le contrôle de comment elles vivent, à l'aide d'un meilleur accès aux services, au logement, et aux adaptations des domiciles et des véhicules. La Marche des dix sous du Canada travaillera pour assurer que les personnes qui vivent avec un handicap peuvent vivre d'une façon sécuritaire et indépendante, où et comment elles le choisissent - et qu'elles peuvent participer pleinement dans tous les aspects de la vie communautaire qui leurs sont importants.

Les personnes qui ont un handicap recherchent le choix et le contrôle de comment elles vivent, à l'aide d'un meilleur accès aux services, au logement, et aux adaptations des domiciles et des véhicules. La Marche des dix sous du travaillera pour assurer que les personnes qui vivent avec un handicap peuvent vivre d'une façon sécuritaire et indépendante, où et comment elles le choisissent - et qu'elles peuvent participer pleinement dans tous les aspects de la vie communautaire qui leurs sont importants. Une vie active, saine, liée : Soit en raison du stigmate social, de la discrimination, ou des défis de s'y retrouver dans un système fragmenté, les personnes qui vivent avec un handicap se sentent déconnectées de la société, des soutiens dont elles ont besoin, et les unes des autres. La Marche des dix sous du Canada travaillera pour assurer que les personnes qui ont un handicap peuvent avoir la meilleure santé physique et mentale que possible, et jouir de fortes relations de soutien et d'un sentiment d'appartenance à la communauté.

Soit en raison du stigmate social, de la discrimination, ou des défis de s'y retrouver dans un système fragmenté, les personnes qui vivent avec un handicap se sentent déconnectées de la société, des soutiens dont elles ont besoin, et les unes des autres. La Marche des dix sous du travaillera pour assurer que les personnes qui ont un handicap peuvent avoir la meilleure santé physique et mentale que possible, et jouir de fortes relations de soutien et d'un sentiment d'appartenance à la communauté. La sécurité financière : Au Canada , les personnes qui ont un handicap font face à un taux anormal de chômage et un taux étonnamment élevé de pauvreté. La Marche des dix sous du Canada travaillera pour assurer que les personnes peuvent avoir les moyens financiers pour éviter ou échapper à la pauvreté, et bien vivre avec un handicap.

Au cours des trois prochaines années, la Marche des dix sous du Canada entamera une série de projets pour faire avancer la mission de l'organisme; créer et élargir des programmes et des services pour atteindre plus de personnes dans plus d'endroits que jamais; et stimuler l'innovation dans toutes ses opérations à l'échelle du Canada. Les partenariats seront une cible essentielle, car l'organisme cherche à engager les personnes qui vivent avec un handicap, leurs familles, les intervenants, les bailleurs de fonds et les partisans du secteur du handicap dans le mouvement pour apporter des changements.

La Marche des dix sous du Canada exprime sa profonde gratitude aux usagers, aux proches aidants, et aux membres des familles, ainsi qu'aux experts et aux leaders d'opinion dans le secteur du handicap, qui ont participé au processus. Nous remercions particulièrement le conseil d'administration de la Marche des dix sous du Canada, les employés et les bénévoles, et les membres du Comité consultatif de planification stratégique.

Pour plus d'information au sujet du Plan stratégique 2021-2024, visitez : marchofdimes.ca/stratégie.

À propos de la Marche des dix sous du Canada : La Marche des dix sous du Canada est un organisme national principal de bienfaisance engagé au soutien de l'équité, à donner l'autonomie, et à créer un véritable changement qui aidera les personnes qui ont un handicap à l'échelle du Canada à déverrouiller la richesse de leur vie. En tant que principal fournisseur de services et de ressources, et défendeur, nous préparons la voie pour les personnes qui vivent avec un handicap afin qu'elles éprouvent une vie pleine et enrichissante dans un monde inclusif. Nous espérons que vous vous joindrez à nous. marchofdimes.ca

SOURCE La Marche des dix sous du Canada

Renseignements: Pour toutes demandes médiatiques ou pour fixer une entrevue, communiquez avec : Jenny Spurr, Perch Communications, Téléphone : +1-403-431-0261, [email protected]

Liens connexes

marchofdimes.ca