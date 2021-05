« Clover permet aux propriétaires de PME de simplifier leurs opérations quotidiennes et de stimuler leur chiffre d'affaires tout en proposant une expérience agréable à leur clientèle, indique Brian Green, directeur national, Canada chez Fiserv. En associant les capacités de PayBright à la plateforme Clover, notre clientèle propriétaire de PME se dote d'une solution de paiement en différé de premier plan pour répondre à la demande de sa clientèle, stimuler les ventes et favoriser l'augmentation de la valeur du panier moyen. »

Leader des plateformes de point de vente, Clover traite pour plus de 140 milliards de dollars de paiements par année à l'échelle mondiale. C'est une plateforme complète de gestion dont les entreprises se servent pour optimiser leur efficacité opérationnelle et croître tout en permettant à leurs clients de payer par carte de débit ou de crédit ou via des options de paiement mobile comme Apple PayMD, Samsung PayMD et Google PayMD.

« Ce partenariat complémentaire apporte une perspective mondiale au marché canadien, commente Steve McPhee, directeur des partenariats chez PayBright. Fiserv ne cesse d'innover par sa plateforme Clover. Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec l'équipe de Fiserv pour que notre plan de paiement échelonné profite à un nombre encore plus grand de commerçants et de consommateurs au Canada. »

PayBright a été la première solution intégrée de paiement par versements pour le cybercommerce, les applications et les ventes en magasin au Canada, offrant une expérience omnicanale unifiée. Contrairement aux autres options de paiement par versements, PayBright n'exige pas des consommateurs qu'ils s'inscrivent pour obtenir une carte de crédit et ne facture ni frais cachés, ni intérêts rétroactifs, ni frais d'intérêts renouvelables. Cliquez ici pour en savoir plus.

Pour en savoir plus sur PayBright, consultez paybright.com. Pour de plus amples renseignements sur la plateforme de gestion Clover, consultez clover.com/ca.

À propos de PayBright

PayBright, une société d'Affirm, est l'un des principaux fournisseurs canadiens de plans de financement pour le commerce en ligne et les achats en magasin. Grâce à des partenariats avec plus de 8 500 détaillants nationaux et internationaux, PayBright permet aux consommateurs canadiens d'acheter maintenant et de payer plus tard dans le cadre d'une expérience simple et rapide. PayBright est pleinement intégrée chez des détaillants partenaires de premier plan, comme SAIL, La Baie d'Hudson, Wayfair, Endy et Samsung. Elle offre des plans de financement allant de quatre versements sans intérêt aux deux semaines pour les petits achats à des paiements échelonnés sur 60 mois pour les dépenses plus importantes. PayBright, dont le siège est à Toronto, a permis aux Canadiens de disposer d'un pouvoir d'achat de plus de deux milliards de dollars depuis sa création. Pour en savoir plus, consultez le www.paybright.com.

À propos de Fiserv

Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) aspire à faire circuler l'argent et les informations pour changer le monde. Leader mondial en technologies de paiement et de services financiers, la société aide ses clients à obtenir les meilleurs résultats par sa volonté d'innovation et d'excellence dans des domaines comme les solutions de traitement des comptes et de services bancaires numériques; les services de traitement des émetteurs de cartes et les services réseau; les paiements; le commerce électronique; les services de traitement des paiements; et la solution de point de vente infonuagique CloverMD. Membre de l'indice S&P 500 et du classement FORTUNE 500, Fiserv fait partie des sociétés les plus admirées du monde du magazine Fortune. Consultez fiserv.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus et connaître les dernières nouvelles.

SOURCE PayBright, Inc.

Renseignements: Contact média : Arielle Loeb, directrice principale, Marketing, [email protected]; Contact média : Chase Wallace, directeur, Communications, [email protected]

