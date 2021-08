Le nouveau Parcours travail-études en petite enfance : une solution concrète pour la main-d'oeuvre dans toutes les régions du Québec

Grâce au déploiement du Parcours, les services de garde éducatifs à l'enfance pourront continuer d'offrir des services de qualité dans leur région en ayant du personnel éducatif formé et disponible, et ce, que ce soit pour des remplacements à temps partiel dans un premier temps, puis à temps plein après les 69 semaines de formation.

Le Parcours est financé par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) dans le cadre du Programme de formations de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT, issu du Fonds de développement de reconnaissances des compétences de la main-d'œuvre. Piloté par la CPMT et le Comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC), ce projet permettra de former 2 400 éducatrices et éducateurs sur une période de trois ans, et ce partout au Québec.

Les objectifs du Parcours travail-études en petite enfance

Le Parcours travail-études en petite enfance vise à former plus de 2 400 éducatrices et éducateurs à la petite enfance sur une période de trois ans. Celui-ci s'adresse aux aspirantes éducatrices et aspirants éducateurs de même qu'aux éducatrices et éducateurs déjà en poste avec peu d'expérience qui souhaitent suivre une formation rémunérée permettant le développement des compétences de travail requises. Le Parcours travail-études en petite enfance sera accessible dès cet automne, à travers le réseau des cégeps, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Qui et comment peut-on s'inscrire au Parcours travail-études en petite enfance ?

Le Parcours vise deux cibles :

1) Les personnes souhaitant devenir éducatrices ou éducateurs. Pour ce faire, les candidat(e)s qui répondent aux conditions d'admission doivent obtenir une promesse d'embauche de la part d'un service de garde éducatif à l'enfance en installation en postulant aux offres d'emploi du Portail :

https://www.travailetudespetiteenfance.ca/trouver-mon-employeur

OU

2) Les personnes travaillant déjà dans un service de garde éducatif à l'enfance. Elles doivent quant à elles manifester leur intérêt auprès de leur employeur. Ce dernier devra inscrire son milieu sur l'« Espace employeur » du Portail travail-études en petite enfance et indiquer qu'un(e) de ses employé(e)s en poste souhaite participer au Parcours :

https://www.travailetudespetiteenfance.ca/employeur/inscription

Les employeurs en services de garde éducatifs à l'enfance intéressés sont d'ailleurs invités à s'inscrire au plus vite sur le portail pour y publier leurs offres d'emploi et débuter le processus de demande d'inscription de leur personnel éducatif non qualifié.

« Le CSMO-ÉSAC est fier de ce projet visant à recruter et qualifier de nouvelles éducatrices, et ce, partout au Québec. Les employeurs sont déjà nombreux à s'être inscrits sur le Portail afin de participer au programme et, à terme, à la qualification d'un plus grand nombre d'éducatrices en petite enfance -- un avantage indéniable pour le réseau et pour le Québec. Ce projet novateur est le fruit de la collaboration avec de nombreux partenaires qui ont fait de ce projet une réalité. Nous les en remercions », a déclaré M. Frédéric Lalande, président du CSMO-ÉSAC.

« Le Parcours travail-études en petite enfance représente une belle initiative! En offrant une formule combinant travail et études, on peut former une relève compétente et qualifiée ainsi qu'assurer la continuité et l'amélioration de l'offre de service en milieu de garde, et ce, dans le contexte de rareté de la main-d'œuvre. J'invite donc les futures éducatrices et les futurs éducateurs, celles et ceux déjà en emploi et les employeurs liés aux services de garde de toutes les régions du Québec à participer à ce programme. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le nouveau parcours travail-études en petite enfance correspond à une façon exceptionnelle, pour des milliers d'étudiantes et d'étudiants et de travailleurs, de parfaire leurs compétences et d'obtenir une qualification supplémentaire tout en étant rémunérés. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui priorise la formation de ses éducatrices et éducateurs à la petite enfance. Je rappelle aux employeurs liés aux services de garde éducatifs à l'enfance qui souhaitent s'inscrire qu'ils doivent le faire rapidement! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, l'alternance travail-études est l'un des moyens qui doit être mis en œuvre afin de permettre la qualification et la requalification de la main-d'œuvre. J'invite tout le réseau des employeurs liés aux services de garde et celles et ceux qui ont l'ambition de devenir éducatrices ou éducateurs à participer en grand nombre à ce programme de formation de courte durée d'envergure nationale. C'est un projet qui revêt une grande importance pour la résorption de la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur et qui permettra aux parents d'aller travailler. Je salue l'excellent travail du CSMO-ÉSAC, l'appui indéfectible des membres de la CPMT ainsi que la collaboration du MTESS et de toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte pour rendre ce projet possible. »

Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail

Ce modèle unique de formation est le réaménagement de l'attestation d'études collégiales (AEC) en Techniques d'éducation à l'enfance de 1 260 heures en une formule flexible et rémunérée axée sur l'alternance travail-études permettant de combiner entre 10 et 20 heures de travail et 15 heures d'études par semaine. Le parcours de formation est complété par une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences pour trois champs de compétences de l'AEC. Le Parcours travail-études en petite enfance prévoit une passerelle vers le DEC en Techniques d'éducation à l'enfance pour les personnes désireuses de poursuivre leurs études à travers une démarche individuelle après l'obtention de l'AEC en TEE.

Toutes les informations pertinentes sont disponibles sur le portail suivant : www.travailetudespetiteenfance.ca.

À propos du CSMO-ÉSAC

Le CSMO-ÉSAC a pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de main-d'œuvre communs aux entreprises et aux organisations collectives du Québec (OBNL et coopératives). Il vise à assurer le développement de la main-d'œuvre et de l'emploi sur une base sectorielle par la mobilisation et la concertation des principaux acteurs concernés, par une connaissance approfondie du marché du travail et par l'élaboration de stratégies d'action et de formation. Pour en savoir plus, visitez www.csmoesac.qc.ca.

