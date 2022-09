BAODING, Chine, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Le 26 août, la toute nouvelle camionnette Shanhai POER (pour le marché chinois), développée par GWM POER, a été lancée dans le cadre du Salon de l'automobile de Chengdu 2022, attirant beaucoup d'attention du public.

« Le modèle (Shanhai POER) comble les lacunes des marques chinoises sur le marché des camionnettes de grande capacité et à haut rendement et fait par ailleurs connaître au monde la créativité des fabricants chinois dans le domaine des camionnettes », a fait valoir PCAUTO, un média automobile chinois de premier plan.

Le nouveau modèle de GWM POER est lancé au Salon de l’automobile de Chengdu 2022 (PRNewsfoto/GWM)

La conception du véhicule offre de nombreuses caractéristiques robustes. L'avant du véhicule arbore une imposante calandre ornée de multiples garnitures extérieures horizontales en chrome. Le pare-chocs avant robuste et la puissante ligne de carrosserie reflètent sa force impulsive, et lui confèrent une allure très puissante.

La caisse de carrosserie arrière de ce nouveau modèle est dotée d'un espace à trois portes, et la partition de la caisse arrière peut être ajustée et retirée si nécessaire. Elle dispose également de plusieurs points d'ancrage consacrés à cette fin, ce qui permet aux utilisateurs d'apporter des modifications en fonction de leurs différents besoins. En particulier, la caisse peut être soit entièrement ouverte ou sinon fermée avec accès latéral, les deux options pouvant s'avérer pratiques selon les circonstances.

Sur le plan de la puissance, le modèle présenté est équipé d'un moteur 3.0T V6 haute performance et d'une transmission 9AT. Celle-ci est dotée d'un système à quatre roues motrices BorgWarner 4A+LOCK, qui renforce davantage sa capacité hors route.

Selon Autohome, un site Web automobile bien connu en Chine, « Shanhai POER (pour le marché chinois) a amélioré l'implantation linéaire du GWM POER, dans le but de répondra à une demande des consommateurs plus diversifiée ».

Au salon, GWM POER a également présenté plusieurs modèles spéciaux au public, dont le Jingang POER New Farmer Edition (pour le marché chinois) et le Huodan (pour le marché chinois).

Les modèles de GWM POER ont été vendus dans plus de 50 pays et ont remporté des prix prestigieux dans de nombreux marchés. À peine un mois après son lancement au Chili, la camionnette GWM POER a remporté le prix de la « meilleure camionnette de l'année » décerné par MT Online, un média automobile professionnel local.

La camionnette GWM POER répond aux besoins des utilisateurs en proposant des fonctionnalités adaptées au mode de vie complet et à la culture locale qu'incarne la marque. La marque a par ailleurs commandité de nombreux événements sportifs célèbres dans le monde entier, comme l'IRONMAN d'Australie, une course d'un mille sur plage en Afrique du Sud et la marque de cyclisme OXFORD Cycling au Chili.

Les données sur les ventes publiées par l'entreprise en juillet montrent que les ventes mondiales cumulatives de GWM POER de janvier à juin de cette année ont augmenté de 14 % par rapport à la même période l'an dernier.

« GWM POER a inauguré l'ère 2.0 de la marque et a engendré une mise à niveau complète. Notre offre de produits globale couvrira bientôt toute la gamme et tous les scénarios », a déclaré Haobao Zhang, chef de la direction de CAMIONNETTES GWM.

L'entreprise prévoit de lancer deux tout nouveaux modèles sur le marché mondial d'ici la fin de l'année, l'édition hors route du POER et le Jingang POER (pour le marché chinois). Le Shanhai POER (pour le marché chinois) fera également l'objet d'une promotion dans divers marchés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891792/20220905193037.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Li Pupu, +86-13466544432, [email protected]