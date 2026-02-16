Finis les textos, WhatsApp et les courriels perdus : l'application québécoise Mobile-Punch offre maintenant une solution complète pour la gestion de vos projets en construction avec un nouvel outil de communication

LÉVIS, QC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Pour souligner son 10e anniversaire, l'application Mobile-Punch se modernise avec de toutes nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion des projets en construction et pour améliorer la communication avec les équipes sur le chantier. Avis aux PME de construction : en plus de la gestion des feuilles de temps de vos employés, Mobile-Punch offre maintenant un nouvel outil efficace pour gérer la communication des projets entre le bureau et le chantier… au bout de votre téléphone!

Le nouveau Mobile-Punch : Le Messenger des PME de construction enfin disponible! (Groupe CNW/Mobile-Punch)

Le nouveau Mobile Punch : Simplifiez et centralisez vos communications sur le chantier

Depuis 10 ans, Mobile-Punch aide les entreprises de construction et des secteurs connexes à améliorer leur productivité avec une gestion efficace des feuilles de temps. L'application Mobile-Punch devient maintenant le Messenger des PME de construction au Québec avec de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la communication entre le bureau et « les gars de chantier ». Les avantages du nouveau Mobile-Punch :

Une solution PLUS complète pour la gestion de vos projets et de votre chantier

Une messagerie en temps réel pour connecter vos équipes

MOINS d'erreurs et MOINS de retard dans vos projets

PLUS d'économie de temps

PLUS d'économie d'argent sur les salaires

PLUS de gains de productivité sur vos projets

Vous perdez du temps dans la gestion de vos projets de construction et dans vos échanges? Découvrez les avantages du nouveau Mobile-Punch : https://youtu.be/gnyKjGdpeVg

Mobile-Punch : « On ne reviendrait pas en arrière! » disent nos clients

Actuellement, plus de 40 000 utilisateurs et 2200 entreprises font confiance à Mobile-Punch pour améliorer la gestion des horaires de travail et de leurs projets. En plus de consolider sa place auprès des PME de construction au Québec et au Canada, Mobile-Punch poursuit maintenant son plan d'expansion à l'international, notamment en Afrique et en Turquie, et avec une offensive pour attaquer le marché américain, malgré la guerre commerciale en vigueur avec les États-Unis.

Communications avec les équipes sur le chantier, calcul des heures de travail, punch mobile, gestion de projet, gestion des horaires de travail, agenda électronique et logiciel d'impartition… L'application est compatible avec la majorité des logiciels comptables sur le marché.

Citation :

« Le nouveau Mobile-Punch offre une solution PLUS complète pour les PME de construction. Nous répondons à une demande de nos clients : centraliser les communications de leurs projets au même endroit sur la même application. Actuellement, beaucoup d'employeurs en construction se perdent dans des chaînes de courriels ou des textos sur l'avancement de leurs projets de construction. Maintenant, c'est chose du passé! Le nouveau Mobile-Punch simplifie et centralise au même endroit toute l'information nécessaire, sur une seule application et au bout de son téléphone. Les PME de construction y gagnent avec des communications PLUS rapides et PLUS efficaces, PLUS d'économie de temps et PLUS de gains de productivité! », a déclaré Jérôme Guay, président de Mobile-Punch et lui-même en ancien entrepreneur en construction.

Pour en savoir plus sur Mobile-Punch : mobilepunch.com

À propos de Mobile-Punch

Fondée en 2016 par Jérôme Guay, un entrepreneur en construction, Mobile-Punch est une application mobile destinée aux PME de tous les secteurs d'activité qui souhaitent maximiser la gestion des horaires de travail et de leurs projets. Offerte en français et en anglais, Mobile-Punch fonctionne sur tous les appareils mobiles Android et iPhone. Elle regroupe plus de 40 000 utilisateurs quotidiennement dans le monde au sein d'entreprises aux domaines variés, tels que la construction, la sécurité, l'entretien ménager et les services de réparation. Depuis le lancement de l'entreprise, c'est plus de 52 000 000 de punchs par année qui ont été réalisés sans papier au bénéfice de tous les clients.

SOURCE Mobile-Punch

Renseignements : David Couturier, David Communication, 418 271-5003, [email protected]; Pascale Boulanger, Directrice Marketing, Mobile-Punch, 418 903-7776 | 1 844.903.7776, [email protected]