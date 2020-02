Le nouveau guide interactif de Siemon aide les propriétaires et les opérateurs à résoudre les problèmes actuels des centres de données

WATERTOWN, Connecticut, 12 février 2020 /CNW/ - Siemon, spécialiste mondial de l'infrastructure réseau, a annoncé aujourd'hui un nouveau guide interactif WheelHouseMD pour les centres de données, conçu pour permettre aux propriétaires et aux opérateurs de centres de données de trouver facilement les solutions Siemon pour résoudre les problèmes courants des centres de données.

Le guide interactif des centres de données WheelHouse est une plateforme Web agréable visuellement, facile à utiliser et une plateforme mobile conviviale qui guide les utilisateurs dans un espace de centre de données où ils peuvent choisir parmi les principaux défis auxquels sont confrontés les fournisseurs de services gérés (MSP) et les autres propriétaires et opérateurs. Les utilisateurs peuvent ensuite se plonger dans des solutions particulières de Siemon, ce qui les aide à mieux répondre aux défis cruciaux, notamment en assurant un déploiement rapide, une extensibilité et une certaine pérennité; en réduisant les risques et en évitant des coûts imprévus; en garantissant des temps d'attente faibles, une bonne performance et une grande fiabilité; et en atteignant une efficience opérationnelle et réduisant les charges d'exploitation.

« Le choix des solutions pour le centre de données peut s'avérer une démarche accablante à cause d'une large gamme d'options pour la connectivité, les armoires, la gestion thermique et la distribution électrique, » a déclaré Peter Thickett, chef de produits pour les systèmes de centres de données à Siemon. « Au lieu de présenter aux clients des solutions de centres de données Siemon comme des produits totalement séparés, notre nouveau guide interactif les aborde sous un angle nouveau en illustrant les défis importants de manière révélatrice. Le guide permet ensuite aux utilisateurs de trouver rapidement des solutions et des services répondant à leurs besoins. »

À partir du guide interactif des centres de données WheelHouse, les utilisateurs peuvent se concentrer sur les espaces individuels des centres de données pour accéder au défi associé à cet espace, ou ils peuvent simplement passer directement aux défis et aux solutions précises grâce au menu optionnel. Pour chaque solution présentée par Siemon, les utilisateurs ont la possibilité d'en apprendre davantage et d'accéder à des renseignements détaillés sur les spécifications des produits et les commandes sur le site web de Siemon. Tout le monde peut accéder au nouveau centre de données interactif WheelHouse en ligne à partir de tout dispositif électronique en se rendant sur : www.siemon.com/wheelhouse.

À propos de Siemon

Fondé en 1903, Siemon est un leader du secteur spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions et de services d'infrastructure des TI de haute qualité et de haute performance pour les centres de données, les réseaux locaux et les bâtiments intelligents. Grâce à son expertise commerciale, technique et logistique mondiale couvrant 100 pays, Siemon dont le siège se trouve au Connecticut, aux États-Unis, est en mesure d'offrir la gamme la plus complète de systèmes de câblage en cuivre et en fibre optique, d'armoires, de baies, de gestion de câblage, de systèmes d'alimentation et de refroidissement de centres de données et de solutions de gestion intelligente des infrastructures. Avec plus de 400 brevets actifs et spécifiques au câblage structuré, Siemon Labs investit largement dans la R et D et le développement de normes industrielles, soulignant l'engagement à long terme de l'entreprise envers ses clients et l'industrie. Grâce à son engagement permanent pour la réduction des déchets et de la consommation d'énergie, les critères de durabilité environnementale de Siemon sont inégalés dans l'industrie, notamment en matière d'émission négative de carbone de 179 % et le statut de décharge zéro.

