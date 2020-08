« Présentement, nous vivons une période très difficile et transformatrice dans notre société », déclare Thi Be Nguyen, fondatrice du Festival SIFA et d'UniAction. « Alors que la société a toujours utilisé l'art comme moyen de commenter l'injustice sociale ou les actes répréhensibles, nous sommes vraiment dans l'âge d'or du cinéma documentaire. Nous avons vu un certain nombre de documentaires devenir viraux, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Les changements qui en résultent sont inspirants. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé le Festival du film et de l'art à impact social, une plate-forme unique au Canada entièrement dédiée aux productions cinématographiques et artistiques liées aux enjeux sociaux et à leur impact sur la société dans le monde. Nous voulons mettre en valeur et attirer l'attention sur le cinéma et l'art qui font la différence. »