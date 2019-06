Le nouveau district de Jiangbei à Nankin lance un « plan site d'origine »

NANJING, Chine, 27 juin 2019 /CNW/ - Le nouveau district de Jiangbei (Jiangbei New Area) à Nankin a lancé lundi un « plan site d'origine » lors de la Semaine technologique de Nankin (Nanjing Tech Week) 2019, afin de soutenir l'espace de développement innovant grâce à un cadre commercial, d'innovation et des politiques propice.

Luo Qun, le Secrétaire adjoint du Comité de travail du Parti du nouveau district de Jiangbei, a déclaré que l'objectif du « plan site d'origine » est de faire briller le nouveau quartier, de faciliter la mise à niveau du nouvel écosystème en s'appuyant sur ce qui existe actuellement et de construire un centre d'innovation qui en sera la force motrice.

Grâce à une planification globale, des mesures seront prises pour fluidifier la chaîne de valeur, mener une réforme volontariste des dispositifs d'innovation, obtenir des avancées importantes dans les grands projets, accélérer la transformation en matière d'innovation et cumuler les effets du plan d'aménagement.

Depuis que le nouveau district de Jiangbei a obtenu l'autorisation de créer un nouveau quartier national en 2015, il a participé à 49 projets sous contrat de 49 nouveaux types d'organismes de recherche et développement de Nanjing, réunissant plus de 500 entreprises de haute technologie et 1 402 talents, dont 126 experts d'échelon national.

En outre, une coopération étroite avec des universités et des instituts de recherche de réputation mondiale a été établie, dont l'Université de Cambridge, le King's College de Londres, l'Université Harvard, l'Université d'Oxford, l'Université de New York, etc., avec une participation à 150 projets à l'étranger, 20 d'entre eux se fixant dans le nouveau quartier.

Selon l'Indice de la vitalité de l'innovation du nouveau district de Jiangbei pour l'année 2019, publié lors de l'événement, l'indice global de vitalité de l'innovation du nouveau quartier révèle une forte croissance entre 2014 et 2018. En 2018, l'indice d'organisation du secteur de l'innovation a enregistré une hausse notable, soit une croissance annuelle de 42,85 pour cent; l'indice de performance de l'innovation a renforcé sa croissance par rapport à l'an dernier, soit 23,48 pour cent; et l'indice des ressources potentielles en matière d'innovation et l'indice des pôles technologiques ont poursuivi leur croissance.

Lors de la cérémonie de lancement du Plan, le nouveau district de Jiangbei a également lancé le Plan pour une ville intelligente dans le nouveau district de Jiangbei à Nankin dans l'année 2015 et le Plan pôle d'innovation universitaire dans le nouveau district de Jiangbei à Nankin, dévoilant également le Centre international d'innovation financière et de propriété intellectuelle de Nanjing et le Projet scientifique de mégadonnées de la région du delta du Yangzi Jiang.

Nie Yongjun, le Directeur adjoint du Bureau Science et Technologie du nouveau district de Jiangbei, a déclaré que le nouveau quartier mettra l'accent sur des problématiques telles que l'allocation des facteurs, l'optimisation des dispositifs, le développement intégré et le rapport d'équilibre entre la contribution de l'innovation et l'évolution, les directives gouvernementales et la commercialisation, mais aussi le rythme et l'ampleur des réformes.

