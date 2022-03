Dans le cadre de ce Prix, neuf éminents universitaires et professionnels spécialisés en histoire recevront 300 000 $ chacun

TEL-AVIV, Israël, 1er mars 2022 /CNW/ - Le Dan David Prize, le plus grand prix dans le domaine de l'histoire au monde, a annoncé sa première cohorte de lauréats, qui comprend un historien qui étudie l'impact environnemental des grandes entreprises, un chercheur qui découvre des cachettes de Juifs pendant l'Holocauste et le fondateur d'un musée mobile du patrimoine africain.

Le Prix récompense des universitaires et des professionnels en début et en milieu de carrière qui mettent en lumière le passé humain de façon audacieuse et créative, et remet à neuf lauréats la somme de 300 000 $ chacun pour les aider à poursuivre leur travail.

Les gagnants de 2022 sont énumérés ci-dessous.

Mirjam Brusius , historienne culturelle qui étudie la culture visuelle et matérielle dans des contextes mondiaux et coloniaux

, historienne culturelle qui étudie la culture visuelle et matérielle dans des contextes mondiaux et coloniaux Bart Elmore , historien de l'environnement qui étudie le capitalisme mondial et son impact sur l'environnement

, historien de l'environnement qui étudie le capitalisme mondial et son impact sur l'environnement Tyrone Freeman , historien de la philanthropie qui se penche sur la longue histoire de la notion de don de la communauté afro-américaine

, historien de la philanthropie qui se penche sur la longue histoire de la notion de don de la communauté afro-américaine Verena Krebs , historienne de l'Éthiopie médiévale qui étudie les interactions interculturelles entre l'Afrique et l' Europe

, historienne de l'Éthiopie médiévale qui étudie les interactions interculturelles entre l'Afrique et l' Efthymia Nikita , bioarchéologue qui utilise des restes squelettiques humains pour explorer les questions de démographie et de migration

, bioarchéologue qui utilise des restes squelettiques humains pour explorer les questions de démographie et de migration Nana Oforiatta Ayim , conservatrice et historienne de l'art dont le travail est axé sur les récits africains dans les musées et le patrimoine

, conservatrice et historienne de l'art dont le travail est axé sur les récits africains dans les musées et le patrimoine Kristina Richardson , historienne du monde islamique médiéval et du peuple romani du Moyen-Orient prémoderne

, historienne du monde islamique médiéval et du peuple romani du Moyen-Orient prémoderne Natalia Romik , historienne publique et architecte qui travaille à préserver et à commémorer les vies juives perdues en Europe de l'Est

, historienne publique et architecte qui travaille à préserver et à commémorer les vies juives perdues en de l'Est Kimberly Welch, historienne du droit qui étudie les rôles des plaideurs et des prêteurs d'argent noirs dans le Sud d'avant-guerre

Le Prix récemment remanié a attiré des centaines de candidatures, et les neuf gagnants ont été choisis à la suite d'un processus de sélection rigoureux. Le Prix est financé par la Dan David Foundation dont le siège social est établi à l'Université de Tel-Aviv.

« Nous vivons dans un monde où les sciences humaines, et en particulier l'histoire, sont dévalorisées, même s'il reste clair que ce n'est qu'en approfondissant notre connaissance du passé que nous pouvons mieux comprendre le présent, a déclaré Ariel David, membre du conseil d'administration du Prix. C'est pour cette raison que nous avons choisi de nous concentrer sur le soutien des universitaires et praticiens émergents, au sein et à l'extérieur du milieu universitaire, à une étape de leur carrière où le Prix peut avoir un plus grand impact. »

Les lauréats seront honorés lors de la cérémonie de remise du Dan David Prize à Tel-Aviv en mai. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.dandavidprize.org .

RENSEIGNEMENTS : [email protected]

SOURCE Dan David Prize