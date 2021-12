Le nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée de Wendake sera opérationnel à l'été 2022

QUÉBEC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Wendake, un projet fort attendu dans la communauté, et unique en son genre, pourra accueillir ses premiers résidents au cours de l'année prochaine. À la suite des travaux menant à sa concrétisation, la mise en service du CHSLD est prévue au cours de l'été 2022.

Les prochains mois seront consacrés aux dernières étapes des travaux afin d'accueillir les nouveaux résidents. À terme, les personnes en perte d'autonomie pourront bénéficier des services dont elles ont besoin dans le milieu où elles ont vécu toute leur vie.

Le projet de construction de ce CHSLD de 24 lits fait partie du Projet Yändia'wich, une initiative du Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW), qui vise la création d'un lieu où seront offerts de nombreux services de santé et services sociaux, et dont le CHSLD constitue la seconde phase.

Citations :

« Pour la Nation huronne-wendat, ce projet porteur est, sans équivoque, le projet le plus attendu de l'année. La population espère, depuis plusieurs années, ce service qui lui permettra de recevoir des soins culturellement adaptés, dans un centre où ses traditions guideront l'offre de soins et dans le milieu où chacun a vécu toute sa vie. Cette clientèle est demeurée au cœur de nos travaux et doit recevoir les soins dont elle a besoin à la hauteur de son importance pour notre communauté. »

Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat

« Je suis fier d'avoir participé aux démarches ayant mené à cette importante annonce aujourd'hui. La population de Wendake et des alentours attendait depuis longtemps l'ouverture du CHSLD qui répond aux besoins de soins culturellement adaptés et qui offre un milieu de vie unique au cœur de la communauté de Wendake. Autochtones et Allochtones partageront cet espace qui favorisera les échanges et la transmission culturelle de la Nation huronne-wendat. »

Dave Laveau, chef responsable à la Santé

« Nous sommes ravis que le nouveau CHSLD de Wendake accueille bientôt ses tout premiers résidents. Il s'agit d'une excellente nouvelle. Ce projet viendra certainement répondre aux besoins des gens de Wendake, de leurs aînés et de leurs familles, et ainsi permettre aux membres de la communauté de demeurer sur leur territoire jusqu'à la fin de leur vie. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de ce magnifique projet. Le Conseil de la Nation huronne-wendat a conçu un projet intégré afin d'offrir aux aînés de la communauté les services au fur et à mesure de l'évolution de leur situation, en raison de leur âge et de leur état de santé. Il s'est assuré que l'établissement puisse favoriser la sécurisation culturelle des membres de la communauté, l'entraide et le transfert de connaissances entre les résidents et les autres membres de la communauté. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Je suis extrêmement fier que notre gouvernement se soit montré attentif aux besoins réels du projet de CHSLD, autant pour sa construction que pour son fonctionnement par la suite. Cet établissement vise à fournir un milieu de vie stimulant et sécuritaire aux personnes qui choisiront de s'y établir. Je tiens également à saluer l'immense travail accompli par le Conseil de la Nation huronne-wendat, qui œuvre depuis plusieurs années à la réalisation de cet important projet pour les aînés de la communauté. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement

Faits saillants :

Ajoutons qu'afin de permettre l'embauche du personnel et l'accueil des premiers résidents dès 2022, le budget de fonctionnement du nouveau CHSLD a été bonifié. Ainsi, une nouvelle entente conclue entre le gouvernement du Québec et le CNHW prévoit notamment une allocation financière annuelle récurrente de plus de 2,7 millions $ par année, à compter de l'année 2022-2023, pour les frais d'exploitation du CHSLD.





Le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde ainsi au CNHW une somme non récurrente de 11 000 000 $ pour la construction de l'installation où seront offertes les activités de CHSLD, ainsi qu'une allocation financière annuelle maximale de 3 468 824 $ pour l'exercice financier 2022-2023.





Enfin, notons qu'il s'agit du seul projet de CHSLD situé dans une communauté autochtone et doté d'un financement provenant exclusivement du Québec à voir le jour. Aucun autre projet de ce genre n'est prévu.

