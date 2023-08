Avec une part de marché illégale de près d'un tiers, le Canada a l'un des taux de consommation illégale de tabac les plus élevés au monde, ce qui perpétue les crimes violents et prive les contribuables de milliards de dollars chaque année.

MONTRÉAL, le 3 août 2023 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) félicite le nouveau Cabinet fédéral tout en demandant des mesures rapides et décisives pour lutter contre la crise croissante du tabac illégal qui, selon les estimations, coûte chaque année au gouvernement fédéral plus de 2,5 milliards de dollars en pertes de recettes fiscales fédérales et provinciales.

« Notre secteur touche de nombreux portefeuilles ministériels, de la santé à la finance et de la sécurité publique au développement économique. Chaque remaniement s'accompagne de l'espoir que les nouveaux ministres reconnaîtront l'urgence de s'attaquer au problème très complexe des ventes illégales de tabac. Nous ne pouvons plus nous contenter de balayer le problème sous le tapis », a déclaré Éric Gagnon, vice-président des affaires juridiques et externes d'ITCAN. « Des études et des rapports d'experts estiment que 32 % des cigarettes vendues au Canada sont illégales. Cette industrie multimilliardaire coûte des milliards de dollars en recettes fiscales perdues, rend nos communautés plus dangereuses et permet aux jeunes - en particulier aux jeunes Autochtones dont le taux de tabagisme est au moins trois fois plus élevé que celui de leurs homologues non autochtones1 - d'accéder facilement à des produits qui devraient être consommés seulement par des adultes. »

Depuis 2006, on estime que plus de 34 milliards de dollars de recettes fiscales sur le tabac ont été détournés des gouvernements fédéral et provinciaux pour enrichir les groupes criminels organisés. Ces fonds servent à leur tour à financer d'autres activités criminelles, notamment la contrebande d'armes et de drogues, le blanchiment d'argent, la traite d'êtres humains, voire le financement du terrorisme2.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), on dénombre plus de 50 usines de cigarettes illégales au pays et au-delà de 350 comptoirs à tabac en Ontario et au Québec, incluant plus de 50 nouveaux comptoirs supplémentaires en Colombie-Britannique, qui ont vu le jour au cours des 18 derniers mois. Parallèlement, il a été établi que plus de 175 entités associées au crime organisé tirent des avantages financiers du trafic de tabac illicite.

« C'est la différence de prix entre les produits illégaux et les produits réglementés qui alimente le vaste marché illicite en constante expansion. Le problème s'aggrave dans toutes les provinces, à l'exception du Québec, qui a mis en place un solide modèle d'application de la loi pour endiguer le problème, malgré la présence d'innombrables comptoirs à tabac distribuant des produits illégaux », a ajouté M. Gagnon.

Depuis des décennies, Imperial Tobacco Canada avertit les gouvernements que la crise ne cesse de s'aggraver, tout en proposant des solutions fondées sur des données probantes pour endiguer la vague de criminalité. Ces solutions incluent :

Collaborer avec le gouvernement de l' Ontario pour endiguer le problème. En effet, l' Ontario est l'épicentre de la crise, les fabricants illégaux augmentant leur distribution dans d'autres provinces, en particulier dans l'ouest du Canada .

pour endiguer le problème. En effet, l' est l'épicentre de la crise, les fabricants illégaux augmentant leur distribution dans d'autres provinces, en particulier dans l'ouest du . Ajouter les ressources nécessaires à l'application de la loi, ce qui pourrait inclure des pouvoirs plus étendus pour la GRC.

Créer une commission publique chargée d'étudier le tabac illicite et de mettre en œuvre des recommandations fondées sur des données probantes.

« Nous savons que pour résoudre ce problème, cela demeure un défi et qu'elle nécessitera des efforts concertés de la part de plusieurs ministères et niveaux de gouvernement. Mais nous sommes convaincus que c'est possible. Nous sommes prêts et déterminés à collaborer avec toute personne qui souhaite faire bouger les choses. Nous serions heureux d'informer les nouveaux ministres. De plus, nous réitérons que notre porte est ouverte pour trouver la meilleure solution à ce problème », a déclaré M. Gagnon.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits de tabac et de vapotage au Canada, et membre du groupe producteur de tabac le plus dominant à l'échelle internationale : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Notre vision consiste à bâtir Un Avenir MeilleurMC en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour nos consommateurs.

Nos assises solides, ainsi que nos aptitudes à l'innovation de pointe, nous permettent de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à nos collègues, nos actionnaires et nos communautés.

_________________________ 1 https://cps.ca/fr/documents/position/tabac-autochtones 2 Comptes publics du Canada

SOURCE Imperial Tobacco Canada

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter : Pénélope Carreau, Torchia Communications, 514-984-6123, [email protected]