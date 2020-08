Rapprochements ingénieux entre l'humain, le vivant et la nature Dès l'entrée, la splendeur architecturale du bâtiment vous éblouira! Toute la beauté du concept original, conçu en 1976 par Roger Taillibert, se dévoile maintenant dans un environnement baigné de lumière naturelle. L'impressionnante transformation du Biodôme permet désormais une plus grande proximité avec les animaux et des occasions uniques d'approfondir vos connaissances en compagnie d'éducateurs.trices scientifiques passionné.e.s de nature. Par exemple, vous pouvez observer les oiseaux de la forêt tropicale depuis le sommet des arbres. Vous entrez littéralement dans une hutte de castor et vous expérimentez même le froid subpolaire comme les manchots! En fait, vous établissez vous-même votre parcours au fil de vos envies. En prime, une toute nouvelle application mobile au service de votre exploration. Pas à pas - et à votre rythme - redécouvrez votre Biodôme!

À la découverte de l'envers du décor

En plus des multiples points de vue offerts par la spectaculaire mezzanine, un espace a été aménagé pour que vous puissiez découvrir toute l'ingéniosité déployée par les équipes du Biodôme pour bien s'occuper de cette « maison de la vie ». Comment fait-on hiberner les tortues en hiver? Qui invente les activités d'enrichissement qui permettent de stimuler les animaux? Comment les vétérinaires font-ils pour examiner les animaux malades? Autant de questions qui trouvent réponse au fil des 23 stations du mur des découvertes. Vous saurez tout sur les trucs et astuces déployés par les équipes du Biodôme pour assurer les soins et le bien-être des animaux.

Au terme de l'aventure, Espace pour la vie fait le pari de contribuer à la réflexion et au cheminement de ses visiteurs en faveur de la nature et de sa biodiversité. L'humain a en effet cette merveilleuse capacité de protéger ce qu'il aime!

NOUVEAU !

BILLETS DE VISITE À HEURE FIXE

Pour découvrir le nouveau Biodôme à votre rythme,

vous devez sélectionner une heure de visite fixe au moment d'acheter vos billets.

Réservez tôt pour obtenir l'heure de visite souhaitée, car les billets s'envolent déjà vite*.

*Notez que la capacité d'accueil du musée a été réduite en raison de la Covid-19.

Les billets sont déjà en vente à espacepourlavie.ca

TÉLÉCHARGEZ

notre nouvelle application mobile gratuite avant de vous rendre et

soyez fin prêt pour l'aventure !

iOS | Android

Prêt gratuit de iPods au comptoir des Amis du Biodôme.

MESURES SPÉCIALES PENDANT LA COVID-19

Le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus.

Prenez connaissance des autres mesures actuellement en place

pour assurer votre sécurité et celle de nos employé.e.s.

espacepourlavie.ca

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

