Le nouveau belvédère de la côte de Sillery - Un point de vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent et la promenade Samuel-De Champlain

Réalisée dans le cadre du 75e anniversaire de la Caisse Desjardins de Sillery - Saint-Louis-de-France, en partenariat avec la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec, cette structure est aménagée dans la courbe de la côte et utilise un promontoire naturel jusqu'ici inexploité.

D'une longueur de quinze mètres et fait d'acier galvanisé peint, le belvédère offre une vue sur plus de 180 degrés. Sa projection de cinq mètres et son garde-corps en verre permettent une perspective remarquable. Des éléments d'éclairage intégrés à la structure complètent cette réalisation.

Citations

« Le belvédère de la côte de Sillery est désormais l'un des plus beaux endroits pour admirer le majestueux fleuve Saint-Laurent. En plus de surplomber le joyau qu'est la promenade Samuel-De Champlain, ce nouveau lieu enchanteur tire magnifiquement profit du relief de la falaise et de la configuration naturelle des environs. Il s'agit d'une belle manifestation de ce qu'il est possible de réaliser quand plusieurs partenaires partagent le désir d'offrir à nos citoyens des espaces publics uniques. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les citoyens et les touristes peuvent maintenant profiter d'un nouveau lieu de prédilection pour admirer le panorama exceptionnel de notre territoire et découvrir les richesses du secteur. La construction du belvédère répond aux orientations du Programme particulier d'urbanisme du secteur qui vise notamment à soutenir, protéger et mettre en valeur les caractéristiques du site patrimonial déclaré de Sillery. »

M. Régis Labeaume, maire de Québec

« Une grande fierté pour notre caisse d'être au cœur de ce projet rassembleur, innovateur, moderne et utile initié dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire de présence dans le milieu de notre coopérative. Toutes les générations se sentiront interpelées et profiteront de ce magnifique belvédère situé sur un lieu stratégique et facile d'accès en regard du territoire de notre caisse, tout en respectant nos valeurs de développement durable. »

M. Louis Roy, président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Sillery - Saint-Louis-de-France

« La Commission est extrêmement fière d'avoir contribué et coordonné la réalisation de ce projet spectaculaire, d'autant plus que le belvédère surplombe la promenade Samuel-De Champlain, un projet qui a pris forme en 2008 et qui fait l'objet d'une troisième phase actuellement, dont l'aboutissement permettra à la population de profiter d'un site exceptionnel avec accès au fleuve. Le belvédère est, à cet égard, une étape de plus dans la mise en valeur des attraits de la capitale nationale et illustre bien le rôle de maître d'œuvre que la Commission joue régulièrement dans ce type de projets qui embellissent notre capitale. »

Mme Marie Claire Ouellet, présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec

Coûts de réalisation

Ce projet, dont la Commission de la capitale nationale du Québec est le maître d'œuvre, a nécessité un investissement total de 262 949 $, dont 50 000 $ proviennent de la Caisse, 130 463 $ de la Ville de Québec et 82 486 $ de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Fiche technique

Belvédère de la côte de Sillery

Cette nouvelle structure est le fruit d'un partenariat entre la Caisse Desjardins de Sillery - Saint-Louis-de-France, la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec.

Budget

Ville de Québec 130 463 $ Caisse Desjardins Sillery - Saint-Louis-de-France 50 000 $ Commission de la capitale nationale du Québec 82 486 $ et maîtrise d'œuvre TOTAL 262 949 $

Description du projet

Le belvédère est aménagé dans la courbe de la côte de Sillery, au sud de la route. Dans le cadre des travaux de réaménagement de la côte de Sillery, des fondations nécessaires au soutien du belvédère ont été installées et la configuration du trottoir a été prévue pour recevoir ce belvédère. Le projet a donc consisté en la fabrication et en l'installation de la structure d'acier galvanisé, du platelage de bois et des garde-corps du belvédère, ainsi qu'en l'intégration d'éléments d'éclairage et de signature du partenariat avec la Caisse.

Les travaux complétés, le belvédère est cédé à la Ville de Québec, puisqu'il est édifié sur sa propriété. Celle-ci en assurera l'entretien futur.

Spécifications

Dimensions : 2,6 m de large par 15 m de long Projection : Environ 5 m par rapport à la falaise Hauteur : 23 m Poids : Plus de 7 700 kg Matériaux : Structure : acier galvanisé peint

Garde-corps : Verre trempé

Platelage : Bois traité (pin jaune)

Éclairage de type DEL intégré à la structure

