Le nombre de morsures de chien sous-estimé au Québec

LAVAL, QC, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Un récent sondage mené par la firme Léger pour La Société CaniChazz révèle que plus de 160 021 Québécois ont été mordus par un chien dans la dernière année. De ce nombre, plus de 113 387 étaient âgés de moins de 18 ans, ce qui indique qu'il y a eu 310 morsures de chien par jour sur une personne mineure en 2019.

« Ces données mettent en lumière une situation définitivement sous-estimée; comment expliquer une si grande prévalence de morsures au Québec? La prévention apparait, et de loin, être la première piste de solution sur laquelle tous devraient se pencher. Les enfants ont accès à des cours de prévention pour la sécurité à vélo et à la piscine, mais aucune stratégie n'est élaborée en ce qui concerne les chiens, qui sont pourtant très présents dans leur environnement » déclare Rose Proulx, comportementaliste canin et fondatrice de La Société CaniChazz.

Faits saillants du sondage

Plus de 4 Québécois sur 10 ont déjà été mordus par un chien dans leur vie et/ou connaissent un membre de leur famille à qui c'est arrivé.

Plus de 30% des Québécois indiquent avoir peur lorsqu'ils croisent un chien dans la rue et ne pas savoir comment se comporter.

Au total, plus de 8 Québécois sur 10 sont en contact régulier avec un chien, 28% en possèdent un à la maison et 82% en côtoient dans leur entourage.



Selon Rose Proulx, ces statistiques démontrent l'urgence d'agir immédiatement. Il faut miser sur la prévention et surtout sur l'éducation au langage canin et aux différents signaux que le chien peut donner pour éviter qu'un accident grave aux conséquences potentiellement dramatiques ne survienne à nouveau.

À propos de La Société CaniChazz

La Société CaniChazz est une oeuvre de bienfaisance dont la mission est la prévention de morsures de chien à travers notamment des ateliers gratuits livrés dans les écoles primaires du Québec en plus de 7 autres programmes éducatifs qui rejoignent plusieurs sous-groupes de la population québécoise.

