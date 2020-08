MONTRÉAL, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - Nous sommes très fébriles à l'idée de lancer cet immense projet rassembleur aux multiples atouts; mixité de l'offre résidentielle, architecture originale de qualité, aménagement durable du site et intégration au milieu. Soucieux de donner le ton de la transformation du tissu urbain de cette partie de LaSalle/Angrignon, l'imposant projet résidentiel mixte Le Newman permettra l'implantation d'une communauté urbaine vibrante.

Ainsi, Le Newman comptera trois bâtiments distincts répartis sur une très vaste superficie de terrain de 20 000 m2, dont plus de la moitié sera composée d'invitants espaces verts (terrasses et sentiers). À quelques rues du parc Angrignon, situé le long du boulevard Newman et s'étendant jusqu'à la rue Léger, ce projet comprendra 950 unités résidentielles (des condos DevMcGill, un Mostra offert en location et une résidence Jazz pour retraités actifs) et permettra la revitalisation d'un site commercial (on y retrouvait quatre concessionnaires automobiles).

Réalisé par Cogir Immobilier en partenariat avec Welltower et conçu par la firme NEUF architect(e)s, Le Newman favorisera la réappropriation par les résidents d'un espace commercial dont la transformation comprendra l'intégration de nombreuses stratégies de développement durable.

Concept architectural

D'une hauteur maximale de 16 étages (65 m) pour la résidence pour retraités passant graduellement à 14 étages pour le locatif avec recul de la tête du bâtiment pour y apporter une légèreté et pour diminuer l'effet de hauteur. L'immeuble des condos (phase 1) totalisera 15 étages et adoptera aussi un léger retrait pour sa partie supérieure.

Initiatives en développement durable

La revivification de ce secteur passera notamment par l'aménagement d'un quartier intégré mixte. Dans cet esprit, des espaces extérieurs verts seront aménagés et comprendront des équipements communautaires pour le projet. On procédera aussi à l'élimination des grandes surfaces asphaltées que l'on retrouvait sur le terrain et un net parti pris pour les matériaux à faible teneur en composés organiques volatils (COV) sera mis de l'avant. L'aménagement d'espaces favorisant une saine gestion des matières résiduelles sera, bien sûr, conforme aux normes de l'arrondissement LaSalle.

Nous croyons fermement que la réalisation d'un projet phare de cette nature contribuera à la transformation urbaine du Quartier Angrignon Ouest en une communauté attrayante, mixte et vibrante. Le lancement officiel aura lieu en octobre prochain. On peut s'inscrire dès maintenant pour être tenu informé : www.lenewman.com

