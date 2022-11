MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Canada Steamship Lines ("CSL"), une division du Groupe CSL, annonce fièrement que son tout dernier navire autodéchargeur, le MV Nukumi, a été nommé Vraquier de l'année 2022 lundi soir lors de la remise des prestigieux prix du International Bulk Journal ("IBJ") à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Vraquier de l’année, MV Nukumi, dans le port de Saint John, Terre-Neuve. (Groupe CNW/Le Groupe CSL Inc.)

Décerné au plus remarquable vraquier ou navire nouvellement construit de l'année, ce prix reconnait les nombreuses innovations intégrées à la conception du MV Nukumi pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la performance, et pour réduire l'empreinte environnementale globale du navire.

« Je suis honoré d'accepter ce prix au nom de nos équipes de construction qui ont conçu et construit sur mesure un navire aussi exceptionnel pour desservir notre client, Sel Windsor », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. « La reconnaissance notable de l'IBJ souligne l'engagement continu de CSL à fournir à ses clients les solutions de transport de vrac les plus avancées, sécuritaires et durables. »

Le MV Nukumi, un navire de 26 000 TPL à la fine pointe de la technologie, est le premier laquier diesel-électrique ainsi que le premier navire équipé d'un système à point de chargement unique à être exploité au Canada. Le navire se caractérise par une conception de coque unique, une machinerie plus silencieuse, un système fixe à point de chargement unique et une flèche de déchargement.

Le partenaire de CSL, EMS-Tech Inc., a également été reconnu par IBJ en recevant le prix du meilleur système de chargement ou de déchargement de navires pour sa contribution à la livraison des systèmes de pointe à chargement et à déchargement automatiques du MV Nukumi.

Pour plus d'information sur le MV Nukumi, consultez le site mvnukumi.com/fr/

CSL remercie le ministère des Transports du Québec pour son rôle dans l'acquisition et l'installation d'équipements qui ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre du nouveau navire.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Le Groupe CSL, dont le siège social est à Montréal, exerce ses activités dans plusieurs régions à l'échelle mondiale. Il transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

SOURCE Le Groupe CSL Inc.

Renseignements: CONTACT MÉDIAS: Brigitte Hébert, directrice, Communications, 514 982-3854, [email protected]