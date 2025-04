Le Musée Gilles-Villeneuve accueille de nouveau les passionnés de course

BERTHIERVILLE, QC, le 4 avril 2025 /CNW/ - L'équipe du musée Gilles-Villeneuve, ainsi que ses dirigeants et bénévoles, sont fiers d'inviter les passionnés de course automobile et les amateurs de musées régionaux à faire une halte à Berthierville ce printemps. C'est en effet ici que l'histoire du légendaire champion a pris son envol.

Après une brève fermeture pour réorganisation, le musée a récemment rouvert ses portes aux visiteurs. Les voitures de course et les souvenirs de Grand Prix attirent toujours autant l'attention des visiteurs qui ressentent encore la passion unique qui anime ce lieu dédié à l'histoire du sport automobile et de notre pilote favori.

L'an dernier, des visiteurs en provenance de 43 pays, ont visité le musée Gilles-Villeneuve. Son rayonnement est international et son impact touristique pour Berthierville et la région de Lanaudière est majeur.

Le musée Gilles-Villeneuve est situé au 960, avenue Gilles-Villeneuve à Berthierville et est ouvert tous les jours, de 9h à 16h, en semaine, et de 9h à 17h, le week-end. Pour plus d'information, visitez le www.museegillesvilleneuve.com.

