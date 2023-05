LE MUSÉE DES HOSPITALIÈRES COMMÉMORE LE 350E ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE JEANNE MANCE, COFONDATRICE DE MONTRÉAL ET FONDATRICE DE L'HÔTEL-DIEU

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Afin de commémorer le 350e anniversaire du décès de Jeanne Mance, le Musée des Hospitalières organise de nombreuses activités du 7 mai au 18 juin prochain.

Peu de villes à travers le monde peuvent s'enorgueillir d'avoir été fondées par une femme. Figure incontournable de l'histoire de Montréal et du Québec, reconnue personnage historique national par le gouvernement canadien et Vénérable par l'Église catholique, Jeanne Mance est née à Langres (France) en 1606; elle s'embarque pour la Nouvelle-France le 9 mai 1641. Elle fonde l'Hôtel-Dieu de Montréal et l'administre jusqu'à sa mort. Reconnue en 2012 comme la cofondatrice de Montréal à l'égal de Paul de Chomedey Sieur de Maisonneuve, elle administre les finances de la ville jusqu'en 1663 à titre d'économe. Elle contribue à de nombreuses reprises à sauver la jeune ville, notamment en mettant à la disposition de Maisonneuve l'argent qui lui permettra de recruter en France, en 1653, une centaine de colons. Surnommée la Grande recrue, l'arrivée de ce nouveau contingent de femmes et d'hommes redonne un second souffle à Montréal. Parmi les nouveaux venus, Marguerite Bourgeoys, qui deviendra une amie intime de Jeanne Mance et qui sera à son chevet lorsque celle-ci décèdera le 18 juin 1673.

Pour l'une des rares fois, le public aura accès à la crypte des Hospitalières de Saint-Joseph où se trouve la sépulture de Jeanne Mance. Plus de 600 religieuses y sont également enterrées dont les trois premières Hospitalières françaises arrivées à Montréal en 1659 pour soigner les malades à l'Hôtel-Dieu. La communauté succèdera à Jeanne Mance comme responsable de l'hôpital pendant trois siècles.

Présentations de documentaires, conférences, visites commentées de la crypte, de l'ancienne chapelle des Hospitalières ainsi que de leur jardin, la programmation fera découvrir tout un pan de l'histoire de Montréal ainsi que le rôle clé de Jeanne Mance. Réalisée en collaboration avec les Hospitalières de Saint-Joseph, la programmation est disponible en ligne: museedeshospitalieres.qc.ca/celebrons-jeanne-mance/

Le musée reçoit l'appui financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal.

