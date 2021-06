La diffusion en direct expliquait le développement de la vision incomparable de Monet et ses techniques de peinture révolutionnaires. L'événement était coanimé par Wang Yuheng - vedette de la télévision chinoise (dans Super Brain 3 ) et influenceur suivi par 4 millions d'abonnés sur Weibo - et Mme Mi - l'une des animatrices/adeptes de Kuaishou qui sonnent la cloche lors de la présentation des palmarès de la plateforme -, secondés en ligne par des narrateurs du musée de Boston. Diffusé sur cinq chaînes en direct, l'événement a enregistré plus de 4,8 millions de visionnements et 2 millions de mentions « J'aime » au total.

Pendant le tutoriel interactif, les spectateurs ont pu magasiner une sélection exceptionnelle d'articles associés à la thématique de Monet, dont des t-shirts, des trousses d'aromathérapie, des noix aux probiotiques de Bestore jusqu'à un gel aux levures pour la peau de Genuine Namir. La séance a permis aux spectateurs de découvrir l'évolution de la vision du grand maître impressionniste, ressentir sa sensibilité et vivre une véritable immersion artistique et culturelle, tout cela dans le confort de leur foyer.

Au-delà des aspects ludiques et pédagogiques, les spectateurs ont également pu profiter d'une expérience de magasinage des plus agréables. En plus de voter sur l'ordre de présentation, les téléspectateurs ont eu la possibilité de participer à une loterie en commentant ou en partageant la diffusion en direct sur les médias sociaux. La séance a également permis de distribuer des bons de réduction. En cliquant sur n'importe quelle épinglette de produit, les téléspectateurs pouvaient ajouter ses articles dans leur chariot tout en regardant la séance, pour ensuite les payer pendant ou après l'événement.

Sous le thème de « L'avenir des musées : se rétablir et se réinventer », la Journée internationale des musées 2021 cherche à promouvoir le potentiel créatif de la culture comme moteur de renaissance et d'innovation au sortir de la pandémie de COVID-19. Le MFA et Kuaishou ont offert des modèles nouveaux et hybrides pour tirer parti et disséminer la culture; afin d'apporter à la collectivité bonheur et inspiration.

