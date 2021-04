Le Musée de la civlisation poursuit ses démarches de documentation de la pandémie

QUÉBEC, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Au cours des derniers mois, le Musée de la civilisation a poursuivi rigoureusement ses différentes démarches pour nourrir son grand projet de documenter la période marquante et historique que vit la planète entière depuis maintenant un an. Après avoir recueilli, entre mars et septembre 2020, plus de 1 000 témoignages de citoyens par le biais de sa plateforme Une heure au Musée/Documentez la pandémie et lancé l'automne dernier un appel à objets qui vient tout juste de se terminer, l'institution muséale offre à nouveau l'opportunité de s'exprimer sur la plateforme en répondant à la question : Comment se passe votre pandémie? On sait que pour certains, les jours se suivent et se ressemblent alors que pour d'autres, c'est une succession de surprises.