Le Musée de la civilisation salue Roland Lepage, récipiendaire de la médaille de la Ville de Québec et nouveau membre de l'Ordre des mécènes

QUÉBEC, le 3 juill. 2020 /CNW Telbec/ - En ce jour d'anniversaire de la fondation de Québec, le maire Régis Labeaume a remis la médaille de la Ville à monsieur Roland Lepage et l'a également nommé à l'Ordre des mécènes. Le Musée de la civilisation se réjouit de ce double hommage rendu à cet amoureux de la culture, philanthrope au grand cœur et artiste engagé.

Auteur, homme de théâtre et ami fidèle du Musée de la civilisation, Roland Lepage a annoncé en avril 2019 une contribution exceptionnelle de 5 M$ pour la mise en valeur du site patrimonial et des collections du Séminaire de Québec. Par ce geste d'une immense générosité, il est l'instigateur qui permet de donner vie au projet de transformation du Musée de l'Amérique francophone en un nouveau complexe muséal, la Cité du Séminaire, qui comprendra notamment une Maison des Sciences.

Lui-même ancien élève du Séminaire, il lui tient à cœur de voir ces précieuses collections retraçant l'histoire et l'évolution de la Nouvelle-France et du Québec mises en valeur, davantage connues et diffusées dans un lieu digne de leur importance. C'est un legs extraordinaire, et des plus significatifs, qui permettra de voir naître à Québec le tout premier complexe muséal à vocation scientifique. Son souci de vouloir préserver ce patrimoine, d'une richesse et d'une importance inouïes, et d'en redonner l'accès à la population, l'honore et témoigne de son grand attachement à sa ville natale et à ses concitoyen(ne)s.

« La générosité de Roland Lepage va au-delà du Musée de la civilisation. Nous nous comptons privilégiés d'avoir en lui un allié fidèle, qui pose un geste concret et grandiose pour l'avenir, afin d'assurer la pérennité et la transmission de nos trésors collectifs. C'est par amour pour notre histoire et notre culture qu'il le fait, et nous profitons de cette reconnaissance reçue aujourd'hui de sa ville natale pour saluer à nouveau son geste et le remercier, encore et pour longtemps! »

Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

