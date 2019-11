Le Musée de la civilisation salue le mécène Roland Lepage, lauréat du Prix Arts et affaires - Mécène 2019

QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'auteur et homme de théâtre Roland Lepage s'est vu décerner, par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Prix Arts et affaires - Mécène 2019, pour son don majeur de 5M $ au Musée de la civilisation pour la mise en valeur des inestimables collections du Séminaire de Québec. Annoncé en avril dernier, ce geste d'une générosité exemplaire sera consacré entièrement au projet de transformation du Musée de l'Amérique francophone.