Le Musée de la civilisation célèbre sa réouverture avec les Mayas

Provenant du Musée national d'archéologie et d'ethnologie du Guatemala et de la Fondation La Ruta Maya, près de 300 trésors témoins de la richesse de cette culture -- statuettes, stèles de pierre, bijoux -- sont mis en valeur à l'intérieur d'une scénographie vivante et colorée. Des stations interactives, des projections vidéo grand format et des ambiances sonores enveloppantes complètent l'expérience.

« L'opportunité d'ajouter cette splendide exposition à notre programmation a été une belle surprise en 2020. Nous nous sommes empressés de la saisir, convaincus qu'en plus de marquer l'imaginaire, cette incursion dans l'univers des Mayas ferait du bien à tous nos concitoyens, qu'elle comblerait le manque de voyages et de découvertes que nous éprouvons depuis maintenant un an. Et les visiteurs nous font autant de bien en fréquentant à nouveau notre institution. »

Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

Un peuple en symbiose de corps…

Le parcours, décliné en 12 zones, révèle une civilisation en symbiose de corps et d'esprit avec son environnement tropical. Pendant des siècles, ils ont dominé le territoire parfois très hostile de la forêt tropicale et y ont développé des méthodes ingénieuses d'agriculture pour faire pousser maïs, courges et haricots. Dotés d'une organisation sociale avancée, les Mayas ont érigé des cités en pleine forêt, construit des temples impressionnants au sommet de hautes structures étagées. Entre ces citées était établi un gigantesque réseau commercial reliant les hautes terres du Guatemala à l'océan Pacifique, à la mer des Caraïbes et aux basses terres mayas. Le transport de marchandises, dont le précieux cacao, se faisait par canot mais surtout à dos d'homme puisqu'aucune bête de somme ne pouvait se déplacer dans la jungle. Chaque cité compte un roi considéré comme un demi-dieu puisqu'il assure la communication entre son peuple et le divin.

… et d'esprit avec son environnement

La forêt n'est pas que nourricière pour le corps; elle l'est aussi pour l'esprit. Les compagnons de l'âme des Mayas se présentent sous les traits d'un mammifère, d'un reptile, d'un insecte ou d'un être fantastique à plusieurs visages. Les Mayas vénéraient environ 8 000 dieux et déesses qui pouvaient changer de sexe et se multiplier. Dieux de la pluie, du commerce, de la guerre, de la fertilité, chacun possédait un caractère unique. Lors des rituels sacrés, les Mayas sacrifient des animaux ou même faisaient don de leur sang. Celui du roi était le plus précieux, on le réservait aux crises graves...

L'écriture et les mathématiques : des dons divins

Se croyant bénie de ses dieux, la civilisation maya se distinguait particulièrement pour ses profondes connaissances de l'écriture, des sciences et des mathématiques. Le roi se servait de l'écriture hiéroglyphe pour affirmer son autorité, communiquer d'importantes nouvelles et pour consigner les faits marquants de sa vie. Une vie mesurée à l'aide d'un calendrier de rites de 260 jours, d'un calendrier de 360 jours relié à l'année tropicale et d'un calendrier incluant tous les jours écoulés depuis la fondation du monde. Experts en mathématiques et en astronomie, les Mayas avaient un système de numérotation basé sur le nombre 20 incluant les chiffres de 0 à 19.

Quelques stèles ont été préservées et permettent de déchiffrer le langage complexe des Mayas, ce qui n'est pas le cas des codex en papier d'écorce. Seuls quatre ont été sauvés des flammes espagnoles au 16e siècle. Celui en salle est une reproduction d'un exemplaire conservé à Dresde, Allemagne.

Déclin et résilience

La fréquence des guerres entre royaumes finit par détruire une structure sociale et politique en place depuis des millénaires. Au tournant du 10e siècle, une nouvelle façon de partager les richesses entre les dirigeants et le peuple s'installe au profit d'une économie florissante. En 1517, les Espagnols découvrent un système infiniment plus dynamique que leur système féodal. La civilisation maya n'est jamais disparue. Les Mayas ont préservé leur culture malgré les aléas de la politique, de l'économie et du climat. Ils ont survécu à la conquête espagnole et aux épidémies, se sont battus contre les travaux forcés et la discrimination dont ils ont été victimes. Forts et résilients, ils ont beaucoup à nous apprendre.

Faits saillants :

L'âge d'or de la civilisation maya se situe autour de l'an 250 et 800. Au cours de cette période fleurissent les arts et les sciences;





800. Au cours de cette période fleurissent les arts et les sciences; Les Mayas occupaient un territoire qui correspond aujourd'hui au sud du Mexique et aux régions septentrionales de l'Amérique centrale;





Contrairement aux Incas et aux Aztèques qui ont complètement disparus, les Mayas ont survécu à l'élimination raciale;





La Fondation La Ruta Maya a pour mission de rapatrier des pièces acquises illégalement, de les inscrire comme éléments du patrimoine culturel national et de les rendre disponibles au public, aux chercheurs et aux enseignants. Dans l'exposition MAYA, on retrouve 14 artéfacts d'origine inconnue. Ils appartiennent à l'État guatémaltèque et sont sous la garde de la Fondation;





Aujourd'hui, les Mayas parlent 30 langues issues d'une racine commune. 40 % de la population du Guatemala parle une langue maya. De plus en plus d'écoles offrent une éducation bilingue.

