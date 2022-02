LE MUSÉE DE LA CIVILISATION À LA RECHERCHE D'OBJETS POUR DOCUMENTER LA VIE DE RENÉ LÉVESQUE

QUÉBEC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - René Lévesque est, incontestablement, une figure marquante du paysage politique québécois. Son parcours, son style et ses réalisations demeurent encore aujourd'hui d'un grand intérêt, et pour plusieurs, suscitent l'admiration ou, à tout le moins, un grand respect. Afin de lui rendre hommage dans le cadre des célébrations entourant son 100e anniversaire de naissance, le Musée de la civilisation et la Fondation René-Lévesque collaborent à la réalisation d'une future exposition qui ouvrira ses portes le 17 novembre prochain; celle-ci brossera un portrait intime du célèbre personnage politique et public. L'exposition mettra de l'avant les étapes de vie marquantes qui ont forgé la personnalité de Lévesque jusqu'à son décès en 1987. La présentation misera sur la diffusion de documents d'archives et d'objets significatifs. Cependant, en dehors de son action politique, bien peu de témoins matériels ou de documents associés à son enfance, à son adolescence et à sa jeune vie d'adulte subsistent.

Du 14 février au 14 avril 2022, le Musée de la civilisation lance un appel à contribution destiné au grand public afin de recueillir des objets, des documents, des œuvres artistiques ou des souvenirs matériels liés à la vie de René Lévesque pouvant être retenus pour constituer le corpus de l'exposition. Après cette date, l'équipe de projet d'exposition évaluera les offres reçues et choisira les éventuels objets pour une présentation en salle.

Cet appel à objets s'intéresse aux différentes périodes de la vie de René Lévesque, mais surtout celle précédant 1960:

Sa naissance ( 1922) et son enfance à New Carlisle

son enfance à Sa vie de jeune adulte à Québec

Ses missions de correspondant de guerre

Son parcours en journalisme

Sa carrière politique

Les objets peuvent être soumis par formulaire, jusqu'au 14 avril 2022 :

https://appelaobjets.mcq.org/

« René Lévesque est une figure incontournable de notre histoire. Nous connaissons bien sa contribution et son parcours politique, mais nous souhaitons nous intéresser à toutes les dimensions de sa vie, dans une perspective humaine avant tout. Nous recherchons des objets et des archives peu ou pas diffusées, au potentiel émotif évocateur fort, qui permettront de nous rappeler, ou de découvrir, cet homme qui a contribué à façonner notre société à sa façon. »

- Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

« C'est avec enthousiasme que la Fondation René-Lévesque s'associe au Musée de la civilisation dans le cadre de cette recherche d'objets et de l'exposition à venir. Cette dernière constituera l'un des piliers des commémorations entourant le 100e anniversaire de naissance de celui qui a si profondément marqué l'histoire du Québec et dont l'héritage continue d'influencer la vie des Québécoises et Québécois. Je profite de l'occasion pour inviter tout le monde à rester à l'affût, car dès la Fête nationale du Québec en 2022 et jusqu'à celle de 2023, ­une série d'activités et d'initiatives seront mises de l'avant et viendront célébrer la mémoire du 23e premier ministre du Québec. »

-Martin Roy, directeur général de la Fondation René Lévesque

Au sujet de la Fondation René-Lévesque

La mission de la Fondation est de promouvoir l'immense héritage de René Lévesque qui, par son parcours exceptionnel de journaliste et d'homme d'État, a marqué profondément l'histoire du Québec moderne. La Fondation René-Lévesque est un organisme sans but lucratif et libre de toute affiliation politique qui orchestre différentes activités pour éduquer le public et encourager la recherche et la publication d'écrits sur ses réalisations et sa pensée en lien avec l'évolution de la société québécoise.

Au sujet du Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation propose une expérience culturelle éducative et interactive qui fait naître l'émotion et laisse le visiteur transformé. Lieu de savoir et d'idées, notre musée de société jette un regard neuf, souvent inattendu, sur l'expérience humaine. Grâce à ses expositions originales et audacieuses, petits et grands sont transportés au centre des grandes villes du monde, au milieu de mouvements socioculturels marquants, au cœur de la société québécoise ou de moments marquants de l'histoire. Un lieu où l'on se rassemble pour mieux comprendre le passé, construire le présent et rêver à l'avenir et vivre le monde, ensemble.

