LE MUSÉE DE L'HOLOCAUSTE DE MONTRÉAL ANNONCE SON AMBITIEUX PROJET DE RECHERCHE POUR REPENSER L'ENSEIGNEMENT DE L'HOLOCAUSTE ET L'ANTISÉMITISME AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - Le Musée de l'Holocauste de Montréal lance officiellement son nouveau projet de recherche sur l'antisémitisme et l'enseignement de l'Holocauste au Québec. Ce projet de 5 ans, mené en collaboration avec l'UQAM, l'Université Laval à Québec et l'Université de Sherbrooke est financé par le gouvernement du Canada, avec le soutien de la Fondation Asper.

L'événement du 27 mai :

Pour lancer les travaux, la journée d'étude du 27 mai rassemblera plusieurs experts universitaires du Québec qui interviendront sur l'histoire de la communauté juive au Québec, l'antisémitisme et les tendances actuelles en matière d'enseignement sur l'Holocauste.

L'événement accueillera une invitée de renommée internationale : Eva Illouz, professeure de sociologie à l'Université Hébraïque de Jérusalem et directrice de recherche à la prestigieuse École des hautes études en sciences sociales de Paris. Elle s'exprimera sur son dernier ouvrage : Le 8 octobre, généalogie d'une haine vertueuse (paru chez Tracts Gallimard - 2024), l'occasion de s'interroger sur l'antisémitisme dans les milieux progressistes.

Le projet de recherche :

Dans un contexte où plusieurs provinces canadiennes rendent l'enseignement de l'Holocauste obligatoire dans les programmes scolaires pour lutter contre l'antisémitisme, il est crucial de s'interroger sur les fondements et les effets réels de cette orientation politique. De fait, il n'existe, à ce jour, aucune assise scientifique permettant d'affirmer que l'enseignement de l'Holocauste entraîne systématiquement une réduction des préjugés antisémites. Le projet de recherche de cinq ans, porté par le Musée de l'Holocauste de Montréal, s'inscrit précisément dans ce vide critique, en proposant une démarche interdisciplinaire rigoureuse pour penser l'histoire des savoirs sur les Juifs, les formes contemporaines d'antisémitisme, et les enjeux pédagogiques liés à la mémoire et à la transmission.

Le projet vise à susciter un renouveau dans le champ d'étude de la judéité, en histoire, en sociologie, en littérature et en didactique. L'ambition des initiateurs est de déboucher sur la création d'une première chaire d'études québécoise sur l'Holocauste et l'antisémitisme et de favoriser la relève académique dans ces domaines.

Mais ce projet ne se limite pas à une recherche académique. Il a une ambition pédagogique forte, puisque le projet cherche à développer et valider une nouvelle approche antiraciste de l'enseignement de l'Holocauste, qui contourne les dangers de la concurrence mémorielle.

Le Musée de l'Holocauste Montréal informe et sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur l'antisémitisme, le racisme, la haine et les dangers de l'indifférence. Par son exposition permanente, ses programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, le Musée fait la promotion de notre responsabilité collective à l'égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine. Le nouveau Musée ouvrira ses portes en 2026 sur le boulevard Saint-Laurent, au centre-ville de Montréal.

