Le musée figure au palmarès des destinations les plus populaires de 2023 selon Condé Nast Traveler en tant que l'un des

« meilleurs nouveaux musées au monde! »

NEW YORK, 3 août 2023 /CNW/ - Le musée de Broadway a récemment inauguré une nouvelle exposition spéciale consacrée à la plus ancienne comédie musicale américaine de Broadway, CHICAGO. ALL THAT JAZZ : The Legacy of CHICAGO the Musical, une exposition créée exclusivement pour le musée de Broadway, est une rétrospective des 26 ans d'existence de CHICAGO sur Broadway, avec un accent particulier sur les photographies et les campagnes publicitaires emblématiques de la production au fil des ans. Les visiteurs peuvent observer de près les artefacts et les costumes époustouflants portés par certains des membres vedettes de CHICAGO, et même avoir l'impression de faire partie du spectacle dans le cadre d'une activité photo exclusive. L'exposition ALL THAT JAZZ : The Legacy of CHICAGO the Musical est présentée jusqu'au 10 septembre 2023.

Présentation d’expositions spéciales au musée de Broadway (PRNewsfoto/The Museum of Broadway)

L'accès à cette toute nouvelle exposition spéciale est inclus dans le prix d'un billet pour le musée de Broadway, que vous pouvez vous procurer au https://www.themuseumofbroadway.com/tickets .

Le musée de Broadway, qui a ouvert ses portes au public en novembre dernier, est situé au cœur du quartier Times Square de New York, au 145 West, 45th Street. Il s'agit du tout premier musée permanent consacré à la riche histoire et à l'art légendaire des comédies musicales, des pièces de théâtre de Broadway et des gens qui les produisent.

Dans le cadre de cette expérience théâtrale immersive et interactive, les invités parcourent l'histoire visuelle de Broadway, mettant l'accent sur des moments révolutionnaires dans une série d'expositions qui mettent en valeur - et montrent - des costumes, des accessoires, des représentations, des photos rares, des vidéos et plus encore. En cours de route, les visiteurs en apprennent davantage sur les spectacles charnières qui ont transformé le paysage de Broadway et les moments qui ont repoussé les limites de la création, remis en question les normes sociales et ouvert la voie à ceux qui allaient suivre. Dans l'ensemble, le musée met en valeur plus de 500 productions du 17e siècle à aujourd'hui. Certaines expositions mettent en valeur des accessoires et des artefacts des productions de Broadway au fil du temps : ThePhantom of the Opera, West Side Story, Rent, Company, Cabaret et bien d'autres.

Le musée présente également l'exposition « The Making of a Broadway Show », conçue par David Rockwell, qui rend hommage à la communauté de professionnels talentueux, sur scène et hors scène, qui donnent vie aux pièces et aux comédies musicales de Broadway chaque soir.

CHICAGO est le plus ancien spectacle de Broadway; le spectacle a été présenté à plus de 10 000 reprises depuis son lancement en 1996. CHICAGO a été présentée dans 38 pays, dans plus de 525 villes et en treize langues différentes.

Les billets sont disponibles au https://www.themuseumofbroadway.com/tickets . Ces billets à heure déterminée sont en vente à partir de 34 $. Une portion de chaque billet vendu est remise à Broadway Cares/Equity Fights AIDS. Des tarifs pour les étudiants et les personnes âgées sont offerts, ainsi que des billets spéciaux à 25 $ le premier mardi de chaque mois. Prix de groupe et tarifs pour événements spéciaux disponibles sur demande.

Le musée offre une expérience autoguidée et des guides virtuels sont disponibles dans l'application du musée de Broadway en anglais, espagnol, chinois (simplifié), allemand, français, japonais, coréen et portugais.

Visitez https://www.themuseumofbroadway.com et suivez @museumofbroadway sur les réseaux sociaux pour en savoir plus.

