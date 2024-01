Le Mouvement national des Québécoises et Québécois invite la population à célébrer le fleurdelisé

MONTRÉAL, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) ainsi que ses Sociétés membres encouragent la population à célébrer le 76e anniversaire de l'adoption officielle du fleurdelisé en tant que drapeau du Québec. Du 19 au 22 janvier, une variété d'activités se dérouleront à travers le Québec pour marquer le 21 janvier, date dédiée au drapeau. Vous pouvez consulter la programmation complète ici.

« Notre drapeau constitue un puissant symbole d'appartenance au Québec, transcendant nos origines et convictions politiques. Il incarne la fierté, la dignité et la solidarité. À l'occasion du 76e anniversaire, nous exprimons le souhait d'une implication accrue de l'État, afin de mettre en œuvre pleinement la loi sur le drapeau et les emblèmes. C'est avec une profonde tristesse que nous constatons souvent l'état délabré de notre drapeau devant les écoles et institutions publiques. Ces ressources contribueraient à sensibiliser la population au respect du fleurdelisé et à fournir les moyens nécessaires pour éviter ces regrettables situations. », a souligné le président du MNQ, Frédéric Lapointe.

À cet égard, nous tenons à souligner le travail remarquable de l'IRQ, qui rend publique dimanche une importante note de recherche portant sur la loi sur le drapeau et les emblèmes, que vous pourrez consulter ici.

Le MNQ s'est fortement engagé dans la promotion du fleurdelisé dans les années précédant l'événement historique où le Premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, a annoncé que « le fleurdelisé flottera aujourd'hui à trois heures de l'après-midi sur la tour centrale du parlement ». Le gouvernement du Québec lui avait accordé par décret le statut de « drapeau officiel du Québec » le matin même. L'année dernière, le MNQ et le drapeau ont célébré leurs 75 ans. Il est maintenant temps de lui attribuer la place prééminente qui lui revient.

Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est un mouvement issu de la société civile, indépendant des partis politiques, fédérant 19 Sociétés membres partout au Québec. Sa mission est de défendre et promouvoir l'identité québécoise, sa langue, son histoire, sa culture et son patrimoine. Il est également le chef d'orchestre depuis 40 ans des festivités de la Fête nationale du Québec, de la Journée nationale des patriotes et du jour du Drapeau. Le MNQ consacre aussi ses efforts à la coordination des prix du Mérite en histoire ainsi que dans l'organisation des Rendez-vous culturels.

