LE MOUVEMENT M'AIDEZ LANCE UNE INITIATIVE POUR RAJEUNIR DU PARTI LIBÉRAL DU CANADA

OTTAWA, ON, le 5 avril 2023 /CNW/ - Un groupe de plus de 150 militants de la base de tout le Canada ont uni leurs forces dans un mouvement visant à reconstruire, réformer, rajeunir et moderniser le Parti libéral du Canada et ses affiliés provinciaux/territoriaux. Les objectifs du Mouvement M'Aidez sont d'augmenter la participation et l'engagement des jeunes (c'est-à-dire des moins de 35 ans) Canadiens et de mener un programme politique plus dirigé vers l'avenir pour les libéraux, qui soit modéré, progressif et responsable sur le plan fiscal.

Le catalyseur du mouvement du MayDay a été les dernières élections en Ontario, qui ont vu le taux de participation le plus bas de l'histoire (43%), aggravé par le fait que moins de 5% des électeurs inscrits âgés de moins de 35 ans ont voté pour les libéraux. Notre objectif est de lutter contre le déclin dramatique de la participation des jeunes aux élections canadiennes récentes à tous les niveaux, principalement par le biais d'événements en ligne et de l'engagement dans les médias sociaux. Contrairement au Convoi pour la liberté de 2022, nos efforts pour promouvoir un activisme électoral accru seront ancrés dans un engagement envers les principes de paix, d'ordre et, surtout, de bonne gouvernance.

Notre Manifeste déclare notre engagement à construire un Canada : plus ouvert et plus compatissant;

: plus ouvert et plus compatissant; plus productif et compétitif; plus prospère;

plus sûr;

plus vert et plus durable; et

plus entreprenante, plus favorable aux entreprises et plus responsable sur le plan fiscal.

La priorité immédiate du Mouvement M'Aidez est de permettre à 500 jeunes délégués supplémentaires de tout le Canada d'assister au prochain congrès biennal national du Parti libéral du Canada à Ottawa (du 4 au 6 mai), en espérant que des milliers d'autres y participeront virtuellement. Notre principal objectif est de relancer les clubs universitaires libéraux et les organisations de jeunes des circonscriptions d'un océan à l'autre.

Le Mouvement M'Aidez recueille actuellement des fonds directement et en ligne afin de fournir des subventions de voyage et d'hébergement aux jeunes délégués de la convention, qui en ont grandement besoin, afin de réduire les coûts de leur participation à la prochaine convention. Bien que les dons au Mouvement M'Aidez ne soient pas éligibles aux crédits d'impôts politiques ou caritatifs fédéraux, toutes les dépenses font l'objet d'une divulgation complète et transparente tous les trimestres.

En plus de mobilisateur une participation accrue des jeunes à la prochaine convention, le Mouvement M'Aidez a déposé une série de résolutions politiques prospectives inspirées par les jeunes délégués et a demandé au Bureau national d'exercer sa compétence pour donner la priorité à ces résolutions afin qu'elles soient examinées par l'assemblée de la convention.

Les résolutions proposées par le Mouvement M'Aidez sont les suivantes:

Lo g ement: Améliorer l'accès à la propriété et l'offre de logements abordables pour les Canadiens : - S'attaquer au problème de politique publique le plus critique au Canada en corrigeant le racisme systémique inhérent aux critères actuels de la SCHL pour l'achat d'une première maison et en utilisant les obstacles à la construction de nouveaux les logements abordables par les municipalités canadiennes; L'immi g ration: Modernisation et ex pansion de nos programmes d'immigration axés sur l'éducation et les affaires : - axés sur le meilleur espoir pour le Canada d'améliorer la productivité, la croissance économique et la stabilité fiscale à long terme, compte tenu du vieillissement de la population; L'éducation : Amélioration de l'accès à l'ensei g nement avancé pour les Canadiens issus de communautés défavorisées et éloi g nées : - Relever les défis financiers auxquels sont confrontés les Canadiens issus de communautés défavorisées et éloignées qui chercher à accéder à l'enseignement supérieur; Chan g ement climatique et politique environnementale: Ob j ectifs "verts" s pécifiques concernant les véhicules électriques, les trains à grande vitesse, la purification de l'eau de traitement des sables bitumineux: - Stimuler les investissements du secteur privé pour que le Canada devienne un leader mondial dans le domaine des technologies vertes et de la lutte contre le changement climatique; Droits de vote: vote en ligne sécurisé pour les élections fédérales, les élections partielles et les référendums : - Engagement à moderniser notre système de vote pour promouvoir l'engagement, l'activisme et une plus grande participation électorale, en particulier de la part des jeunes Canadiens; L'internet à haut débit pour les communautés rurales et isolées: à haut débit et à faible latence dans les régions rurales et éloignées: - Nécessaire pour faciliter les opérations bancaires en ligne, les achats, les divertissements, l'éducation, les soins de santé, le travail et les réunions pour les Canadiens vivant dans des communautés rurales et éloignées; Responsabilité fiscale : L'accent est mis sur la réalisation de budgets équilibrés et le retour du gouvernement fédéral à un ratio dette/PIB inférieur à 40%, afin que la prochaine génération de Canadiens peut vivre et se développer dans un environnement de stabilité fiscale et sociale ; Soins de santé : Investir dans les technologies de diagnostic et de soins virtuels en ligne, ainsi que dans l'introduction d'une exonération de l'impôt sur les prestations excédentaires; et Réforme constitutionnelle : Engager les Canadiens dans la modernisation et la mise à jour de la Charte canadienne des droits et libertés avant son 50ème anniversaire afin de remporter et de protéger les intérêts des Canadiens dans le sillage de la révolution technologique et face au changement climatique et en réponse au besoin de sécurité économique de base.

Le Manifeste et les Résolutions politiques du Mouvement M'Aidez peuvent être consultés sur le site web du Mouvement à l'adresse suivante: https://www.maydaymaidezca.org/.

SOURCE MayDay Movement

Renseignements: Kurtis Vernon, porte-parole du Mouvement M'aidez pour les médias, Courriel: [email protected], Tél: 647-504-7459